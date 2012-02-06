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亚洲 | 2012年 2月 6日 星期一 17:31 BJT

《外汇动态》欧元/英镑下跌,因投资者寻求避险

0853GMT---在近期欧元/英镑向下突破交投区间後,投资者和投机客继续审慎操作,这反映出相较于欧元,英镑较为安全的看法.

55日移动均线0.8398和一目均衡云区底部0.8411继续起到支撑作用.

2012年低点0.8222是当下目标位,在0.8200下方有障碍位分布.目前在0.8305-10有不少卖盘,100小时移动均线0.83112继续影响短线交易员.

系统停止位在0.8275(2月2日低点为0.8276).在0.8255-60有企业买单.(完)

--编译 王洋; 审校 田建华

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