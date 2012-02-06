〔欧洲金融〕希腊政府和政党领袖不需在周一就援助条款作出答复--官员

路透雅典2月6日电---希腊政府一名官员周一表示,希腊政府和政党领导人必须在下次欧元区财长会议前,与国际货币基金组织(IMF)和欧盟检查员就第二轮援助条款达成一致.

但他否认联合政府的三大执政党必须在周一就是否接受协议给欧盟答复.

泛希腊社会主义运动党(PASOK)发言人Panos Beglitis周日表示,三大政党必须在周一中午前给出答复.

前述拒绝具名的希腊政府官员对此表示否认.

但他表示,整个希腊这边必须在下次欧元集团会议举行前,与国际金主就援助条款达成协议.

欧元集团会议举行日期尚未确定,不过预计将在本周举行.(完)