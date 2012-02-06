〔欧洲金融〕希腊政府和政党领袖不需在周一就援助条款作出答复--官员

标题新闻：中国国家电网计划通过在巴西发行债券为在该国的输变电工程筹资32亿里拉(10亿美元)
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路透雅典2月6日电---希腊政府一名官员周一表示,希腊政府和政党领导人必须在下次欧元区财长会议前,与国际货币基金组织(IMF)和欧盟检查员就第二轮援助条款达成一致.
但他否认联合政府的三大执政党必须在周一就是否接受协议给欧盟答复.
泛希腊社会主义运动党(PASOK)发言人Panos Beglitis周日表示,三大政党必须在周一中午前给出答复.
前述拒绝具名的希腊政府官员对此表示否认.
但他表示,整个希腊这边必须在下次欧元集团会议举行前,与国际金主就援助条款达成协议.
欧元集团会议举行日期尚未确定,不过预计将在本周举行.(完)
--编译 白云; 审校 高琦
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路透伦敦2月15日 - 铜价周三上涨，因美国经济显现乐观迹象，且旨在中止智利一主要铜矿罢工的谈判遭延后；镍价上涨，因菲律宾的供应受扰。