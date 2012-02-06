〔中港股市〕沪综指近收平,港股下跌结束两连涨

* 恒生指数跌0.2%,沪综指微涨0.03%

* 扭转盘初涨势,因指数面临庞大阻力

* 上周表现突出个股面临获利了结卖压

路透香港2月6日电---周一香港股市由升转跌,结束两连涨.股指遇到技术阻力,投资者对上周表现出色的一些股票进行获利了结.

沪综指近收平,小涨0.03%,报2,331.14点.盘中沪指遭遇2,340-2,360点附近的下降趋势线.

当欧股期货因希腊债务谈判僵局而低开时,美国乐观就业数据给港股带来的早先涨幅逐渐消退.恒生指数.HSI在20,975-21,017遭逢技术阻力後,收盘接近日内交投区间的底部.20,975与21,017点分别是去年9月与8月高位,後者亦是8月4-5日间708点缺口的底部.

本周将有数项经济数据,包括中国周四与周五将分别分布的1月通胀与贸易数据,一些投资者因而逢高抛售,尤其是上周表现优异的股票.百丽国际(1880.HK)跌3.1%,上周累计飙升10%.(

今日沪市A股成交额减至672亿元人民币,上个交易日为701亿元.

湘财证券策略分析师徐广福表示,"从周线来看沪综指连续三周上涨,目前又在2,300点以上,即所谓的重要压力区域,指数可能会出现正常的技术调整.

此前沪综指连续三周累计上涨近8%,并於上周五收报至60日均线(2,320)上方,为近三个月来首次.

他认为,目前推动大盘上涨的动能还未消失,个股整体估值相对合理,下调存款准备金率的市场预期再度升温,可能促使场外资金在大盘调整後再度回流.短线看,预计沪综指回调至2,300点後再度攀升.

今日沪市化工,ST类股涨幅居前,深市则仍以中小市值个股表现突出.

沪深300指数2月合约CIFG2尾盘报2,507.2点,跌0.37%,成交量为306,068手.(完)

--编译 田建华;审校 张明钧

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