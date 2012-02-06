〔中港股市〕沪综指近收平,港股下跌结束两连涨

欧洲股市：受企业季报推动收涨，银行股触及三周高位
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
* 恒生指数跌0.2%,沪综指微涨0.03%
* 扭转盘初涨势,因指数面临庞大阻力
* 上周表现突出个股面临获利了结卖压
路透香港2月6日电---周一香港股市由升转跌,结束两连涨.股指遇到技术阻力,投资者对上周表现出色的一些股票进行获利了结.
沪综指近收平,小涨0.03%,报2,331.14点.盘中沪指遭遇2,340-2,360点附近的下降趋势线.
当欧股期货因希腊债务谈判僵局而低开时,美国乐观就业数据给港股带来的早先涨幅逐渐消退.恒生指数.HSI在20,975-21,017遭逢技术阻力後,收盘接近日内交投区间的底部.20,975与21,017点分别是去年9月与8月高位,後者亦是8月4-5日间708点缺口的底部.
本周将有数项经济数据,包括中国周四与周五将分别分布的1月通胀与贸易数据,一些投资者因而逢高抛售,尤其是上周表现优异的股票.百丽国际(1880.HK)跌3.1%,上周累计飙升10%.(
今日沪市A股成交额减至672亿元人民币,上个交易日为701亿元.
湘财证券策略分析师徐广福表示,"从周线来看沪综指连续三周上涨,目前又在2,300点以上,即所谓的重要压力区域,指数可能会出现正常的技术调整.
此前沪综指连续三周累计上涨近8%,并於上周五收报至60日均线(2,320)上方,为近三个月来首次.
他认为,目前推动大盘上涨的动能还未消失,个股整体估值相对合理,下调存款准备金率的市场预期再度升温,可能促使场外资金在大盘调整後再度回流.短线看,预计沪综指回调至2,300点後再度攀升.
今日沪市化工,ST类股涨幅居前,深市则仍以中小市值个股表现突出.
沪深300指数2月合约CIFG2尾盘报2,507.2点,跌0.37%,成交量为306,068手.(完)
--编译 田建华;审校 张明钧
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银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
路透2月15日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 347.0 12 345.0 27 * 3月 346.8 30 343.0 9 * 4月 338.9 130 334.6 150 * 5月 333.3 402 329.6 121 * 6月 324.0 1222 320.7 309 * 7月 319.7 6853 317.0 1377 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣
一些行业人士预计未来几周将浮现偏多策略操作，主因3月及4月左右供给基本面趋紧，380-cst燃料油3月掉期未平仓合约窜升，以及一些交易商用来存放及运送大量油品的租船活动增加。