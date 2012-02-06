版本:
中国
亚洲 | 2012年 2月 6日 星期一 17:53 BJT

〔标题新闻〕韩国总统周二至周五将与沙特、卡塔尔和阿联酋举行会议,考虑替代伊朗原油的选择

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL4E8D63U5]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐