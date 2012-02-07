《交易视点》中国目前低估值的大盘转债仍然是配置良机--中信

路透上海2月7日电---中国大型投行--中信证券(600030.SS)最新可转债市场月报认为，偏股型的投资者、套利性的投资者的需求在涌入可转债市场,将消化存量,降低供给压力.当前时点下，低估值的大盘转债仍然是配置良机,且转债投资回报的较大收益贡献将来自平价的变动.

**经济见底与通胀下行**

1月PMI指数达到50.5，PMI指数连续两个月回升、美国的PMI连续3个月回升，欧洲PMI连续2个月的回升表明经济见底的迹象。未来1个月甚至较长一段时期，我们面临的内外经济环境将是经济见底与通胀下行。

投资者对於经济失速的担心消退，也不用重新担心政策的紧缩。整个宏观环境将向有利於风险资产投资的方向转移，大类资产方面，投资者将逐渐增加对中低等级信用债、转债以及股票的投资比例。

未来几个月，信贷放松将持续推动风险资产将处於反弹过程中，可转债作为债券品种中的风险性资产将有不错的投资表现。

**供给的压力得以缓解**

2011年4季度，全部基金增持可转债58亿，非债券基金增持38 亿，占比65%。这一数据既反映了债券基金投资向风险资产转移的迹象，也反映偏股型基金增持转债追求防守反击的投资策略的行为。投资风险偏好正从低风险资产向风险资产转移。

此外，全市场指数型基金标的有中国石化、工商银行的指数基金近100只，持有存量接近40亿。一旦出现可观的套利空间，这些指数基金将参与指数增强的投资策略。

尽管债券型的投资者对於转债的投资需求仍显示不足，但偏股型的投资者、套利性的投资者的需求在涌入可转债市场，可转债的投资者结构正在发生变化。这部分需求对於消化存量，从而降低供给的压力将起到重要的作用。

**大盘转债仍然是配置良机**

当前时点，转债投资回报的较大收益贡献将来自平价的变动。过去6 年，可转债年均20%的投资回报，80%由平价变动推动。平价变动回报主要驱动因素就是正股涨跌与转股价格调整，超额回报主要来源於转股价格的调整。

未来一段时期，转债的主要投资需求来自偏股型与套利性的投资者，导致转债的低估值将较长时间内始终维持。

从而约束发行人强制发行转债的冲动，任何大盘转债发行人和主承销商如果不在利率和转股价上做较大妥协，均需要考虑发行失败的可能性。供给压力始终存在，“野蛮发行”的概率较低。

对於大盘转债，从趋势投资策略上来看，当前低估值的大盘转债仍然是配置良机，我们维持投资者持有大盘转债的推荐。

展望未来1个月到3个月，我们维持推荐投资者按照30%、20%、20%、10%比例配置石化转债、中行转债、工行转债和国电转债。

对於期限短的新钢、唐钢、博汇转债，我们推荐投资者均衡配置。并推荐指数基金与保险公司等投资者关注转债的套利机会。(完)

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