《外汇动态》若希腊未在最後期限前做出决定,欧元/美元将跌穿1.30

标题新闻：中国国家电网计划通过在巴西发行债券为在该国的输变电工程筹资32亿里拉(10亿美元)
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0948GMT--希腊联合政府各党派周一必须向欧盟(EU)说明他们是否接受新援助协议的条款.
若未能在最後期限前拿出决定,交易员们预计欧元兑美元EUR=将跌至1.30美元下方.他们称买单挂在1.3030美元,停止单挂在1.3020美元.(完)
--编译 兰秀娟;审校 张明钧
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