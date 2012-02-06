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债券 | 2012年 2月 6日 星期一 18:11 BJT

《外汇动态》若希腊未在最後期限前做出决定,欧元/美元将跌穿1.30

0948GMT--希腊联合政府各党派周一必须向欧盟(EU)说明他们是否接受新援助协议的条款.

若未能在最後期限前拿出决定,交易员们预计欧元兑美元EUR=将跌至1.30美元下方.他们称买单挂在1.3030美元,停止单挂在1.3020美元.(完)

--编译 兰秀娟;审校 张明钧

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