《外汇动态》英镑/美元可能位於1.5700-1.5800的区间

0955GMT---1.5720-1.5700之间布有散户投资者的英镑/美元GBP=D4买盘.1.5715处挂有停止单,但逢低买入的想法可能主导市况,英镑/美元持於1.5701/1.5707(1月13日低点/2月1日低点)上方,在此下方有更大的技术性停止单.