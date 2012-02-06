《外汇动态》英镑/美元可能位於1.5700-1.5800的区间

标题新闻：中国国家电网计划通过在巴西发行债券为在该国的输变电工程筹资32亿里拉(10亿美元)
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0955GMT---1.5720-1.5700之间布有散户投资者的英镑/美元GBP=D4买盘.1.5715处挂有停止单,但逢低买入的想法可能主导市况,英镑/美元持於1.5701/1.5707(1月13日低点/2月1日低点)上方,在此下方有更大的技术性停止单.
100日移动均线切入位1.5664之前料能看见买兴重现.
上档方面,卖方可能在日线图一目均衡云区底部1.5764上方趁机抛售.1.5800水准有期权卖盘.1.5650和1.5750价位有期权到期.(完)
--编译 白云; 审校 张明钧
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银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
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