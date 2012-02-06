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市场报道 | 2012年 2月 6日 星期一 18:19 BJT

《外汇动态》英镑/美元可能位於1.5700-1.5800的区间

0955GMT---1.5720-1.5700之间布有散户投资者的英镑/美元GBP=D4买盘.1.5715处挂有停止单,但逢低买入的想法可能主导市况,英镑/美元持於1.5701/1.5707(1月13日低点/2月1日低点)上方,在此下方有更大的技术性停止单.

100日移动均线切入位1.5664之前料能看见买兴重现.

上档方面,卖方可能在日线图一目均衡云区底部1.5764上方趁机抛售.1.5800水准有期权卖盘.1.5650和1.5750价位有期权到期.(完)

--编译 白云; 审校 张明钧

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