〔路透基点〕宏桥集团两年期境外贷款案参贷行浮现--RLPC

欧洲股市：受企业季报推动收涨，银行股触及三周高位
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
路透香港2月6日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士的话称,彰化银行和台湾工业银行已作为代理行,加入中国宏桥集团有限公司不超过2亿美元的两年期优先担保贷款.
消息人士称,未来两周料将还有几家银行承贷.
根据此前报导,摩根大通、First Gulf Bank Singapore、韩国产银亚洲和新韩亚洲是委托主办行.摩根大通和韩国产银亚洲为该贷款提供8,000万美元的先行融资.
在启动联贷之前,总承贷规模已达到约1.6亿美元.
该笔两年期贷款始於11月底,基於月度分批还款,剩余平均期限料为一年.
在1月底之前承贷的银行可额外获得30个基点的先行费用.
该贷款的价码为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)上浮300个基点.包含先行费用在内,承贷3,000万美元或以上的银行可获得包含全部费用500个基点的顶级价码,以及委托主办行的头衔.承贷2,000万美元的银行可获得包含全部费用475个基点,及主办行的头衔.承贷1,000万美元的银行可获得包含全部费用450个基点及安排行的头衔.
这是一笔较罕见的商品相关融资,运用摩根大通的中国商品交易平台.借款人将所获境内贷款资金通过股东贷款注入子公司山东宏桥,後者随後通将铝锭交付给承购商--摩根大通中国来偿还贷款.
摩根大通随後将资金支付给一个境内托管账户,这个账户每月将把资金汇给一个境外的托管账户,该账户用於这笔境外联合贷款的每月支付.
这一安排使得该贷款避免受到境内债务规定制约.承购的数量低於宏桥公司中国总产量的10%.
此外,该贷款工具还设有限制杠杆和过度现金流出的条款,包括债务总额与中国境内杠杆比率的上限、最低利率覆盖比率、最低流动比率、资本支出上限,以及最大担保覆盖比率等.
宏桥公司是中国第四大铝生产商和第二大民营铝生产商.该公司2011年3月在香港证交所挂牌上市,2012年1月3日的市值为243亿港元(31亿美元).截至2011年6月30日的12个月,该公司营收和未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)分别为194亿元人民币和78亿元人民币.(完)
--编译 丁琦;审校 张明钧
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
路透2月15日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 347.0 12 345.0 27 * 3月 346.8 30 343.0 9 * 4月 338.9 130 334.6 150 * 5月 333.3 402 329.6 121 * 6月 324.0 1222 320.7 309 * 7月 319.7 6853 317.0 1377 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣
一些行业人士预计未来几周将浮现偏多策略操作，主因3月及4月左右供给基本面趋紧，380-cst燃料油3月掉期未平仓合约窜升，以及一些交易商用来存放及运送大量油品的租船活动增加。