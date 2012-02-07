苏丹反政府武装称将“很快”释放中国人质

台湾汇市：台币早盘小贬，随亚币走弱且外资小幅汇出
路透台北2月21日 - 台币兑美元周二早盘小幅走贬。交易员表示，今早亚洲货币普遍走跌，但韩元兑美元逆势走升，这使身为竞争对手的台币虽贬、但幅度有限。
(本文由路透中文网编译提供)
路透喀土穆2月6日电---苏丹反政府武装周一称，他们将“很快”释放29名中国人质。这些人质在苏丹边界南科尔多凡地区被劫持，政府军与反政府武装在该地区的战斗已持续数月。
苏丹反政府武装“苏丹人民解放运动”北方局上月在南科尔多凡地区绑架这些中国建筑工人，该地区盛产石油，与刚独立的南苏丹接壤。
苏丹反政府武装发言人Arnu Ngutulu Lodi称：“这些中国工人将很快被释放，‘苏丹人民解放运动’北方局与中国政府的谈判持续。”
他表示，苏丹政府军的空袭阻碍了人质释放进程，并称“苏丹人民解放运动”北方局正等待苏丹与中国就人质移交事宜达成协议。
目前无法获得苏丹军方的评论。
中国外交部发言人刘为民在北京对记者表示，中方外交人员同被绑架工人以电话保持联系。（完）
编译：张家伟 发稿：王燕焜
路透台北2月21日 - 台币兑美元周二早盘小幅走贬。交易员表示，今早亚洲货币普遍走跌，但韩元兑美元逆势走升，这使身为竞争对手的台币虽贬、但幅度有限。
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