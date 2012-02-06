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亚洲 | 2012年 2月 6日 星期一 18:19 BJT

《外汇动态》可能有更多空头回补引发的欧元/美元上涨行情--Lloyds

1002GMT--英国Lloyds银行预计,会有更多空头回补引发的欧元兑美元上涨行情,此前芝加哥国际货币市场(IMM)的数据显示,1月31日止当周欧元净空头仓位从纪录高位171,347口降至157,546口.

"持仓开始转变或许是欧元出现更大涨势的讯号...尽管希腊救助仍未有定论,但我们仍认为接受救助的概率偏大,若果真如此,欧元兑美元因空头回补而大幅上涨的机率增加."(完)

--编译 田建华;审校 白云

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