(重温稿)〔台湾货币市场〕短率偏软,央行存单大量到期提高短钱水位

* 短率偏软,央行存单到期大增

* 短票买气热,但发行量亦增

* 央行本周四标售一年期存单,周五发行

记者 张雅菁

路透台北2月6日电---台湾银行间短期利率周一偏软,近5,000亿台币的央行存单到期,市场资金水位顿时高涨,虽然才在提存期初,但不少银行已积极买进短票等方式消化资金,提前因应疏通.

而在依赖央行发行存单冲销之余,亦有市场人士指出,由於2月20日当周央行存单到期较少,目前也有银行采取减少申报30天期存单,改以买进更短天期短票,或是进行短天期拆款的方式,希望把资金落点重新微调.短拆利率有向下开价的空间,以票券商而言,其拆进利率可低至0.70%,低於先前的0.72%以上.

"今天还好,期初而已,可是若已经看到接下来会堵住,就要疏通,不要等到泛滥成灾,"一公股银行人士称.

央行已宣布将在本周四进行例行的一年期存单标售,金额1,000亿台币,周五发行.上月加权平均得标利率在0.899%.[ID:nCT0495721]

拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=收报0.398%,上日在0.400%;区间在0.299-0.720%,上日在0.300-0.720%.

2-7天拆款利率在0.392-0.740%,上日在0.392-0.740%.

在今日元宵节过後,预计通货回笼高峰将大致告一段落.据央行网站显示,上周六(补上班日)通货回笼单日降至115.7亿台币,累计当周的回笼数字达1,980.8亿台币.对照农历年前两周通货发行共计2,891.5亿台币.

央行今日公布的通货回笼数字大幅减少,只有67亿台币.

**短票买气颇盛**

短票方面,交易商指出,银行间买气颇盛,不过发行量亦见回温下,票券商也无意在此时压低次级市场利率.此外,银行间需求较高的两周内短天期票券供应量并不多.预期短票利率本周暂可持稳在近期低档区.

今日银行间30天内短票利率主要成交区间在0.84-0.85%,同上日.

市场人士预期,2月短票利率区间可望落在0.84-0.87%,随着农历春节的紧缩因子消除後,台湾2月金融体系将恢复宽松态势,同时预期欧美主要央行将进一步扩大量化宽松,且外资回流正拉抬台币重回升值轨道,台币短率将易降难升.[ID:nCT0503503]

今日央行存单共4,984.75亿台币到期,发行金额3,923亿台币,发行余额减少1,061.75亿.[TW/MMTCN]

本周央行存单到期共1兆4,159.75亿台币,接下来依序为周二220亿、周三2,592.5亿、周四1,443.5亿、周五4,919亿.

拆款中心资料PIBC显示,周一当日超额准备为4亿台币,累计超额准备为47亿台币,加计前期1%的超额准备为1,267亿台币.

**RP利率几无变动**

债市同业附买回(RP)利率率不变,投信和寿险等资金持续流入,大於交易商的缺口需求,资金调度并不难,利率则维持在既有水准.

交易商表示,除周五有1,000亿台币央行存单发行外,场上暂无特别紧缩因子,加上本周存单到期量大,预料资金情势可望持稳.不过,投信端对利率态度依旧坚持,且央行於公开市场操作维持适度宽松,因此让RP利率未有下调机会.

今日公债10天期附买回利率主要成交在0.71-0.73%,同於上日.(完)