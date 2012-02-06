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亚洲 | 2012年 2月 6日 星期一 18:23 BJT

〔东南亚股市〕新加坡和菲律宾股市领涨,印尼股市下跌

路透2月6日电---周一新加坡和菲律宾股市放量上涨,印尼股市受获利了结盘打压下跌,不过对於成长型股票的需求,帮助银行和消费以及大宗商品相关股票录得良好表现.

美国就业数据意外强劲,提振投资者风险偏好.不过仍存在对於希腊债务重组谈判陷入僵局的担忧.

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