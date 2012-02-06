〔路透基点〕希腊OceanFreight获两家中资银行1.2亿美元出口信贷--RLPC

路透香港2月6日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士的话称,总部设在希腊的OceanFreight Inc将从两家中资银行获得1.2亿美元的12年期出口信贷,用於向中国江南造船(集团)有限责任公司购买三艘船.

中国国家开发银行是委托主办行,承贷85%或1.02亿美元.中国银行为共同主办行,承贷剩余的15%或1,800万美元.

贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)上浮300-350个基点.消息人士称,该贷款按季度非等额分批偿还.

OceanFreight是干散货船的船东和运营商.去年11月,其与DryShips Inc合并,并成为DryShips的全资子公司.在NASDAQ上市的DryShips为贷款提供担保.

该贷款亦由中国出口信用保险公司承保.

协议签字将於本周进行.

上述消息人士称,该交易是中国总理温家宝在2010年访问希腊时宣布的50亿美元船舶融资基金的一部分,该基金旨在帮助希腊船运公司购买中国船.

新华社报导,国家开发银行董事长陈元周六在广州出席与德国总理梅克尔的会晤时表示,国开行已在2011年设立50亿欧元中德船舶专项资金.(完)