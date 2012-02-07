中国为否决叙利亚决议草案辩护

路透北京2月6日电（记者 Chris Buckley）---针对要求叙利亚总统阿萨德放弃权力的联合国决议草案，中国周一对所投否决票予以辩护，官方媒体也表示，西方对利比亚、阿富汗和伊拉克的干预已显示出外力促使政权更替的错误。

中国外交部发言人刘为民称，该草案无助於减轻叙利亚的紧张局势。

中国和俄罗斯于周末否决了该草案，引起西方国家政府的谴责，美国国务卿希拉里称，否决该草案是“拙劣的行径”。

刘为民称，中国一直敦促叙利亚各方停止暴力，特别是要避免无辜平民的伤亡。

他并称，中国将继续支持阿拉伯联盟为平息叙利亚冲突所作的努力。（完）