中国为否决叙利亚决议草案辩护

台湾汇市：台币早盘小贬，随亚币走弱且外资小幅汇出
路透台北2月21日 - 台币兑美元周二早盘小幅走贬。交易员表示，今早亚洲货币普遍走跌，但韩元兑美元逆势走升，这使身为竞争对手的台币虽贬、但幅度有限。
路透北京2月6日电（记者 Chris Buckley）---针对要求叙利亚总统阿萨德放弃权力的联合国决议草案，中国周一对所投否决票予以辩护，官方媒体也表示，西方对利比亚、阿富汗和伊拉克的干预已显示出外力促使政权更替的错误。
中国外交部发言人刘为民称，该草案无助於减轻叙利亚的紧张局势。
中国和俄罗斯于周末否决了该草案，引起西方国家政府的谴责，美国国务卿希拉里称，否决该草案是“拙劣的行径”。
刘为民称，中国一直敦促叙利亚各方停止暴力，特别是要避免无辜平民的伤亡。
他并称，中国将继续支持阿拉伯联盟为平息叙利亚冲突所作的努力。（完）
--编译：张家伟 发稿：王燕焜
路透台北2月21日 - 台币兑美元周二早盘小幅走贬。交易员表示，今早亚洲货币普遍走跌，但韩元兑美元逆势走升，这使身为竞争对手的台币虽贬、但幅度有限。
该指数过去一个月持于19,500-18,800点的相对窄幅区间内，交投受到日圆走势以及市场人气围绕美国总统特朗普政策而变动的影响。
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