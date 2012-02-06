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亚洲 | 2012年 2月 6日 星期一 18:39 BJT

〔亚洲橡胶〕2月6日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透2月6日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

* 2月 307.5 36 -- --

* 3月 309.5 36 307.1 18

* 4月 313.6 92 311.0 20

* 5月 317.9 287 314.8 90

* 6月 321.0 1348 318.4 645

* 7月 323.4 6390 320.6 1684

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 王洋;审校 张涛

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