〔中国金属〕今年有色金属出口增幅将明显回落,贸易摩擦加剧--协会

台湾汇市：台币早盘小贬，随亚币走弱且外资小幅汇出
路透台北2月21日 - 台币兑美元周二早盘小幅走贬。交易员表示，今早亚洲货币普遍走跌，但韩元兑美元逆势走升，这使身为竞争对手的台币虽贬、但幅度有限。
* 今年有色金属出口增幅将明显回落,贸易摩擦加剧
* 今年有色金属的年均价格可能略低於去年水平
* 提高境内铜矿资源开发力度,自给率提高2-3个百分点
路透北京2月7日电---中国有色金属工业协会副会长贾明星周二表示,今年中国有色金属产品的进出口总额将继续攀升,但鉴於贸易摩擦加剧,出口难度加大,料出口额增幅将明显回落.
他在有色金属工业新闻发布会上并预计,2012年有色金属的年均价格可能略低於去年水平.今年一季度甚至到上半年仍将维持去年四季度以来上下震荡的格局,下半年有可能回升.
而受市场价格波动等不利因素影响,今年有色金属工业经济效益的增幅将明显回落,第一季度可能出现零增长.
"贸易摩擦不断,但我们靠技术和管理,进出口贸易总额还会增加,但增幅会回落."贾明星称.
该协会提供的数据显示,2011年中国有色金属产品进出口额创历史新高达1,606.8亿美元,其中出口额431.6亿美元,同比增长52.1%,远高於进口额增幅,但贸易逆差仍继续扩大.
与此同时,中国仍面临有色金属出口贸易摩擦加剧的局面.上月,世贸组织上诉机构就美国、欧盟、墨西哥诉中国原材料出口限制措施争端案发布裁决报告,称中国不公平地限制了铝土矿,焦炭,锌等九种原材料的出口,要求中国必须马上降低出口关税,解除出口限额.
对此贾明星认为,该仲裁主要针对原材料出口,对中国有色金属行业整体影响不大.目前的贸易摩擦主要集中於有色金属产品的加工贸易出口领域,特别是铝型材产品等.
**今年将提高铜自给率**
中国是全球最大的铜消费国,且2012年铜产品的贸易逆差高达626.3亿美元,占有色金属产品总逆差超过八成比重.贾明星表示,今年将加大对境内铜矿资源的勘探和开采力度,使自给率再提高2-3个百分点.
"其实有的资源我们过去是有,但因为开采条件不具备,所以我们力争(今年)在这一块一定要有大的突破."他称,其中包括对高海拔、高纬度地区,含内蒙和西藏在内的铜资源开发.
国家统计局数据显示,中国去年精炼铜(铜)产量达517.9万吨,同比增加14.2%.
此前发布的有色金属"十二五"(2011-2015年)规划称,将把提高资源保障能力作为主要任务之一.要优先在境外加快资源基地建设.以加快境外铜、铝、铅、锌、镍、钛等原料供应基地建设为重点,积极推动境外资源勘探.[ID:nCN1356972](完)
--发稿 苏丹; 审校 曾祥进
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