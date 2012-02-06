〔中国基金〕嘉实基金与阳光红岩集团共建私募股权公司,初始拟筹8亿美元

欧洲股市：受企业季报推动收涨，银行股触及三周高位
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
路透北京2月6日电---中国大型公募基金公司--嘉实基金旗下的嘉实另类投资集团和阳光红岩投资事业集团周一宣布,双方共同打造的嘉实七星媒体私募股权集团正式成立,专注于媒体行业投资,初始资金筹集目标为8亿美元.
阳光红岩投资主席吴征在发布会上表示,两家公司将分别持有新成立的嘉实七星媒体私募股权集团一半股份.嘉实七星媒体将致力於并购、营销及内容三大领域投资,对亚洲及其他地区的影视娱乐前景看好.
吴征称,嘉实七星目前正和数家公司沟通合作投资,其中三个公司的合作有望在30天内敲定.
嘉实另类投资是中国领先基金公司嘉实基金的全资子公司,阳光红岩的前身是由吴征和杨澜於1999年创立的阳光媒体集团,公司运营分为四大主要部分:阳光企业集团,阳光环球出版集团,红岩资本及七星娱乐集团.(完)
--发稿 宿泱韫; 审校 丁淑琴
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
路透2月15日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 347.0 12 345.0 27 * 3月 346.8 30 343.0 9 * 4月 338.9 130 334.6 150 * 5月 333.3 402 329.6 121 * 6月 324.0 1222 320.7 309 * 7月 319.7 6853 317.0 1377 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣
一些行业人士预计未来几周将浮现偏多策略操作，主因3月及4月左右供给基本面趋紧，380-cst燃料油3月掉期未平仓合约窜升，以及一些交易商用来存放及运送大量油品的租船活动增加。