(重温稿)〔中国经济〕十二五期间社会消费品零售总额年均增长目标15%--商务部

路透上海2月6日电---中国商务部周一发布十二五(2011-2015年)促进零售业发展的指导意见,提出十二五时期的商品零售规模保持稳定较快增长,社会消费品零售总额及零售业增加值都要保持年均增长15%.

刊登在商务部网站的指导意见指出,十二五期间零售业发展方式加快转变与创新,各种业态协调发展;大型零售企业整体优势进一步增强,中小零售企业健康发展;节能减排取得明显进展,节能型购物中心、商场、超市层出叠现;零售业结构布局更趋完善,城乡、区域间协调发展.

中国2011年社会消费品零售总额同比增长17.1%;十一五时期(2006年-2010年)社会消费品零售总额年均增长18.1%.

指导意见并称,要优化零售网点布局.促进业态协调发展;增强中低端百货店竞争力,稳步推进无店铺销售;促进网络购物、电话购物、手机购物等无店铺销售业态规范发展;鼓励大型零售企业开办网上商城,重点支持以中小零售企业为服务对象的第三方平台建设.

此外,要支持大企业发展,推动优势企业与金融业、制造业企业的融合,突破跨区域发展的瓶颈,采取多种方式整合商业资源,实现资本化扩张.给予大型零售企业融资便利,支持具备条件的大型零售企业集团设立财务公司.同时促进中小企业发展,支持中小企业发展直营连锁经营、特许连锁经营和自愿连锁经营.

商务部表示,支持有条件的零售企业走出去,带动商品出口,树立中国品牌形象;带动服务贸易出口,减少服务贸易逆差.支持大型零售企业到海外建立零售终端和配送中心,支持中小企业采取"抱团"方式走出去.支持有条件的企业构建海外营销网络,为生产企业提供配套服务.

指导意见还指出,要不断提高零售行业利用外资的质量与水平,鼓励和规范外资开拓中小城市零售市场,带动欠发达地区流通业升级改造和健康发展;鼓励外资依托零售业拓展电子商务和现代物流等新型流通业.(完)

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