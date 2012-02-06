〔国际油市〕亚洲柴油价格上涨,因供给有限但需求稳健

路透新加坡2月6日电---亚洲柴油价格周一上涨,因地区供给仍偏低,而需求持续坚挺,尤其是来自新兴经济体的需求.

亚洲柴油裂解价差上涨0.52美元至每桶18.27美元.欧洲的需求也可能上升,该地区的寒冷天气预计将持续下去.

尽管将船货由亚洲运往欧洲的套利空间仍不存在,但交易员表示将密切关注市况,尤其是来自地中海地区的潜在需求.

一位在新加坡的交易员说,亚洲和中东的现货需求仍然良好,尤其是像香港、菲律宾这样的国家和地区.

"像非洲和孟加拉等地,均在寻求即期的柴油进口,还有航煤的需求...但就是没有卖主."

3月柴油裂解价差GOSGCKMc1上涨0.52美元至每桶18.27美元,航煤裂解价差小升0.23美元至每桶17.97美元.

油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)

现货航煤/煤油 JET-SIN 129.21 129.61 129.41 127.74 1.67 1.31

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 130.10 130.50 130.30 127.95 2.35 1.84

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 131.16 131.56 131.36 129.00 2.36 1.83

含硫0.005%柴油 GO005-SIN131.91 132.31 132.11 129.80 2.31 1.78

2月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 130.16 127.90 2.26 1.77

3月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 129.54 127.31 2.23 1.75 (完)