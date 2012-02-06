〔国际油市〕亚洲柴油价格上涨,因供给有限但需求稳健

欧洲股市：受企业季报推动收涨，银行股触及三周高位
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
路透新加坡2月6日电---亚洲柴油价格周一上涨,因地区供给仍偏低,而需求持续坚挺,尤其是来自新兴经济体的需求.
亚洲柴油裂解价差上涨0.52美元至每桶18.27美元.欧洲的需求也可能上升,该地区的寒冷天气预计将持续下去.
尽管将船货由亚洲运往欧洲的套利空间仍不存在,但交易员表示将密切关注市况,尤其是来自地中海地区的潜在需求.
一位在新加坡的交易员说,亚洲和中东的现货需求仍然良好,尤其是像香港、菲律宾这样的国家和地区.
"像非洲和孟加拉等地,均在寻求即期的柴油进口,还有航煤的需求...但就是没有卖主."
3月柴油裂解价差GOSGCKMc1上涨0.52美元至每桶18.27美元,航煤裂解价差小升0.23美元至每桶17.97美元.
油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)
现货航煤/煤油 JET-SIN 129.21 129.61 129.41 127.74 1.67 1.31
现货含硫0.5%柴油GO-SIN 130.10 130.50 130.30 127.95 2.35 1.84
含硫0.25%柴油 GO25-SIN 131.16 131.56 131.36 129.00 2.36 1.83
含硫0.005%柴油 GO005-SIN131.91 132.31 132.11 129.80 2.31 1.78
2月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 130.16 127.90 2.26 1.77
3月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 129.54 127.31 2.23 1.75 (完)
--编译 王洋;审校 张涛
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
路透2月15日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 347.0 12 345.0 27 * 3月 346.8 30 343.0 9 * 4月 338.9 130 334.6 150 * 5月 333.3 402 329.6 121 * 6月 324.0 1222 320.7 309 * 7月 319.7 6853 317.0 1377 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣
一些行业人士预计未来几周将浮现偏多策略操作，主因3月及4月左右供给基本面趋紧，380-cst燃料油3月掉期未平仓合约窜升，以及一些交易商用来存放及运送大量油品的租船活动增加。