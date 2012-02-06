〔国际油市〕亚洲石脑油裂解价差处在两周低点附近

路透新加坡2月6日电---亚洲石脑油价格周一处在五日高位,受布兰特原油价格坚挺支撑,不过利润处在两周低点附近,因原油价格持坚且多数买家已完成3月的采购.

不过交易员表示,鉴於供给紧张将提振轻燃料市场,人气低迷的状况不会维持很久.

一位在新加坡的交易员说:"市场的坚挺预计将持续,因存在汽油和石化行业的需求."

3月的采购基本结束,不过在供给紧张之际,买家将为4月船货展开竞争.

交易员甚至是最终用户已已为印度2月和3月的船货开出逾每吨30.00美元的升水,创下约八个月来最高.

汽油裂解价差跌破每桶10.00美元,为近三周来首次,不过鉴於供给紧张,料这将是暂时的.

日本公开规格3月下半月石脑油价格NAF-1H-TYO上涨8.00美元至每吨995.00美元,为1月30日以来最高.

石脑油裂解价差NAF-SIN-CRK下跌5.43美元至每吨升水139.25美元,创下1月25日以来的最低.

汽油重整利润GL92-SIN-DIF反弹0.31美元,至每桶15.50美元.

汽油裂解价差GL92-SIN-CRK跌0.59美元至每桶9.80美元,为1月17日以来最低.

油品 价格 上日价格 变动

2012年3月石脑油NAF-1H-TYO 994.50/995.50 987.00 +8.00

现货石脑油净回值NAF-SIN 108.35/108.45 107.51 +0.89

97号现货汽油GL97-SIN 129.55/129.65 128.15 +1.45

95号现货汽油GL95-SIN 127.15/127.25 125.70 +1.50

92号现货汽油GL92-SIN 123.85/123.95 122.70 +1.20

现货92号汽油重整利润GL92-SIN-DIF 15.45/15.55 15.19 +0.31 (完)