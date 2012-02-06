〔国际油市〕亚洲石脑油裂解价差处在两周低点附近

欧洲股市：受企业季报推动收涨，银行股触及三周高位
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
路透新加坡2月6日电---亚洲石脑油价格周一处在五日高位,受布兰特原油价格坚挺支撑,不过利润处在两周低点附近,因原油价格持坚且多数买家已完成3月的采购.
不过交易员表示,鉴於供给紧张将提振轻燃料市场,人气低迷的状况不会维持很久.
一位在新加坡的交易员说:"市场的坚挺预计将持续,因存在汽油和石化行业的需求."
3月的采购基本结束,不过在供给紧张之际,买家将为4月船货展开竞争.
交易员甚至是最终用户已已为印度2月和3月的船货开出逾每吨30.00美元的升水,创下约八个月来最高.
汽油裂解价差跌破每桶10.00美元,为近三周来首次,不过鉴於供给紧张,料这将是暂时的.
日本公开规格3月下半月石脑油价格NAF-1H-TYO上涨8.00美元至每吨995.00美元,为1月30日以来最高.
石脑油裂解价差NAF-SIN-CRK下跌5.43美元至每吨升水139.25美元,创下1月25日以来的最低.
汽油重整利润GL92-SIN-DIF反弹0.31美元,至每桶15.50美元.
汽油裂解价差GL92-SIN-CRK跌0.59美元至每桶9.80美元,为1月17日以来最低.
油品 价格 上日价格 变动
2012年3月石脑油NAF-1H-TYO 994.50/995.50 987.00 +8.00
现货石脑油净回值NAF-SIN 108.35/108.45 107.51 +0.89
97号现货汽油GL97-SIN 129.55/129.65 128.15 +1.45
95号现货汽油GL95-SIN 127.15/127.25 125.70 +1.50
92号现货汽油GL92-SIN 123.85/123.95 122.70 +1.20
现货92号汽油重整利润GL92-SIN-DIF 15.45/15.55 15.19 +0.31 (完)
--编译 王洋;审校 张涛
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
路透2月15日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 347.0 12 345.0 27 * 3月 346.8 30 343.0 9 * 4月 338.9 130 334.6 150 * 5月 333.3 402 329.6 121 * 6月 324.0 1222 320.7 309 * 7月 319.7 6853 317.0 1377 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣
一些行业人士预计未来几周将浮现偏多策略操作，主因3月及4月左右供给基本面趋紧，380-cst燃料油3月掉期未平仓合约窜升，以及一些交易商用来存放及运送大量油品的租船活动增加。