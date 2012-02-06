〔伦敦美债〕公债持稳,希腊疑虑打压风险资产

路透伦敦2月6日电---美国公债周一在欧洲市场大致持稳,对於希腊将不会接受援助条件的担忧,打压投资者对风险资产的热情,帮助美债止住了上周五的跌势.

交易商表示,在上周五美国公布强劲的就业数据之後,美国公债价格下跌,随後出现了一些低接买盘.但美国本周将标售720亿美元的公债,该因素限制了公债涨幅.