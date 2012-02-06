〔伦敦美债〕公债持稳,希腊疑虑打压风险资产

标题新闻：中国国家电网计划通过在巴西发行债券为在该国的输变电工程筹资32亿里拉(10亿美元)
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路透伦敦2月6日电---美国公债周一在欧洲市场大致持稳,对於希腊将不会接受援助条件的担忧,打压投资者对风险资产的热情,帮助美债止住了上周五的跌势.
交易商表示,在上周五美国公布强劲的就业数据之後,美国公债价格下跌,随後出现了一些低接买盘.但美国本周将标售720亿美元的公债,该因素限制了公债涨幅.
希腊政府面临压力,需要告诉欧盟,是否同意削减薪资并采取其它改革措施,以换取新的援金.
"今日上午避险买需较强,(德国)公债上涨...希腊方面仍存在消息面风险,因此市场有一些避险情绪,"一名交易员表示.
美国公债期货TYv1最新报131-31/64,上涨5/32.指标10年期公债收益率US10YT=RR报1.93%,略低於上周五纽约尾盘.
30年期公债收益率US30YT=RR报3.12%,上周五报3.15%.
部分分析师表示,投资者也意识到,经济改善可能未必意味着利率预期会发生变化.(完)
--编译 张涛;审校 王洋
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