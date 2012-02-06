〔国际油市〕亚洲燃料油市场反弹,结束一连六日跌势

欧洲股市：受企业季报推动收涨，银行股触及三周高位
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
路透新加坡2月6日电---亚洲燃料油市场周一反弹,此前一连下跌六日,无论是纸货还是实货市场成交均不活跃,因在上周的大跌後市场参与者保持谨慎.
此前全周一直是抛售焦点的3月/4月,扳回了约一半上周录得的跌幅,该合约自上周五的月低反弹了逾1.00美元,至逆价差约每吨7.50美元,成交量仅略多於100,000吨.
不过现货价差连续第六日走弱,至逾一个月低点.自1月27日以来,无论是180-cst还是380-cst燃料油价差都以每天约1美元的速度下跌.
一位在新加坡的交易员说:"现实是有大量供给,预计市场基本面将转弱.不过这是相较于过去一个月左右超级坚挺而言的."
"从需求方面来看,支撑仍然很强,尤其是来自中国的需求.中国仍在买进直馏船货.最重要的问题是公允价格在哪."
3月燃料油裂解价差收窄0.69美元至贴水3.29美元,4月裂解价差走强0.52美元,至贴水4.00美元.
180-cst燃料油上涨13.05美元至每吨719.75美元;380-cst品级燃料油上涨13.25美元至711.65美元.
油品 买价 卖价 中值 上日价格 变动 变动%
现货180CST燃料油 FO180-SIN 719.50 720.00 719.75 706.70 13.05 1.85
现货380CST燃料油 FO380-SIN 711.50 711.80 711.65 698.40 13.25 1.90
新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 734.00 736.00 735.00 724.00 11.00 1.52
380CST船用燃料油升水 22.50 24.20 23.35 25.60 -2.25
180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 11.00 11.30 11.15 12.13 -0.98 -8.04
380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 11.25 11.75 11.50 12.2 -0.75 -6.12 (完)
--编译 王洋;审校 张涛
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
路透2月15日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 347.0 12 345.0 27 * 3月 346.8 30 343.0 9 * 4月 338.9 130 334.6 150 * 5月 333.3 402 329.6 121 * 6月 324.0 1222 320.7 309 * 7月 319.7 6853 317.0 1377 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣
一些行业人士预计未来几周将浮现偏多策略操作，主因3月及4月左右供给基本面趋紧，380-cst燃料油3月掉期未平仓合约窜升，以及一些交易商用来存放及运送大量油品的租船活动增加。