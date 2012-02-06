〔美国热股〕美光盘初跌逾2%,委任Mark Durcan为新执行长

路透2月6日电---记忆体芯片(内存晶片)制造商--美光(Micron Technology)(MU.O)董事会委任资深高管Mark Durcan为执行长,在此前一日的周五,该公司执行长兼董事长Steve Appleton因其驾驶的小型飞机坠毁而去世.