〔美国热股〕福特汽车早盘上涨,反对通用汽车为旗下皮卡在超级碗做广告

标题新闻：中国国家电网计划通过在巴西发行债券为在该国的输变电工程筹资32亿里拉(10亿美元)
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路透2月6日电---福特汽车(F.N)与通用汽车(GM.N)的长期争斗在周日升温,因福特汽车反对通用汽车为旗下Chevy Silverado皮卡在超级碗做广告.
福特汽车周一早盘升0.70%,报12.88美元.(完)
--编译 肖群英;审校 于春红
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
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美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N
美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N
股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]
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银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
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