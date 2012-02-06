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债券 | 2012年 2月 7日 星期二 00:35 BJT

〔表格〕美国财政部标售六个月国库券得标利率0.100%,投标倍数为4.76

路透华盛顿2月6日电---美国财政部称,其六个月期国库券的荷兰式标售结果如下:

收益率(%)

高值 0.100

中值 0.095

低值 0.060

投资 0.102

价格 99.949444

高值得标比率 50.69%

投标倍数 4.76

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 31,000,235,400

总投标 147,591,375,400

竞争性投标得标 29,724,719,300

非竞争性投标得标 675,516,100

FED附加 0

发行细节

发行日 2012/02/09

到期日 2012/08/09

CUSIP码 9127956A4

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]

--编译 于春红;审校 李军

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