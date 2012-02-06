〔英国债市〕英债微升但表现不及德债,静候英国央行会议

路透伦敦2月6日电---英国公债期货周一微升,但表现落後于德债,因新公布的一系列英国经济数据强劲,引发了对英国央行本周即将推出额外货币刺激措施规模的疑虑.

分析师称,欧元区的不确定性依然是英国债市的主要推动因素,从而支撑英债.希腊尚未接受欧盟/国际货币基金组织(IMF)旨在避免该国无序违约的新一笔援助的条款.

英国最大抵押贷款机构Halifax周一表示,1月英国房价较前月上涨0.6%,巩固了英国有望避免经济衰退的期望.[ID:nCN1371646]

3月英债期货FLGH2收高14个跳动点,结算价报115.38,较可比德债期货FGBLH2落後17个跳动点,仅收复上周五的部分跌幅,美国就业数据异常强劲和英国服务业活动意外加速拖累英债上周五走低.

"在周四英国央行货币政策委员会(MPC)会议前,市场有些紧张不安.量化宽松的预估均值介於500-750亿英镑之间,但存在英国央行会议结果令人失望的风险,"RIA Capital Markets策略师Nick Stamenkovic指出.

路透在1月27日至2月1日期间访问的56位分析师中,大多数预料英国央行将在周四宣布进一步买入500亿英镑公债,仅16位分析师预计再购买750亿英镑.

即将标售40亿英镑指标五年期公债正加剧英债现货市场的压力,因本期公债未获英国央行QE购债行动的抵补,为去年10月发债以来的首次.

在现货公债市场,10年期英国公债收益率(殖利率)GB10YT=RR下跌2个基点,至2.16%,令英债较可比德债利差走阔3个基点至27基点.较短期公债走势落後,五年期英国公债收益率GB5YT=RR持稳於1.13%.(完)

--编译 肖群英;审校 李军

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