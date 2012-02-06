〔欧元债市〕德国公债上涨,因希腊债务谈判遇到新障碍

* 德国公债上涨,因希腊推迟对撙节措施的决议

* 西班牙公债收益率升逾5%

* 葡萄牙公债收益率曲线因债务重组传言而趋平

路透伦敦2月6日电---德国公债周一上涨,因市场担心希腊可能将拒绝接受新纾困资金的条款,这重新引发了避险买盘,部分扭转了上周五债市的跌势.

希腊政界领袖将撙节措施的决议推迟至周二,令德国恼怒不已,这些撙节措施是国际货币基金组织(IMF)和欧盟发放1,300亿欧元救助基金的先决条件.

尽管人们普遍认为当145亿欧元债务3月到期时,为免希腊无序违约将达成协议,但这一挥之不去的忧虑未来几个交易日料将支撑德国公债.

3月德债期货FGBLH2涨31个跳动点,至138.63,德国10年期公债收益率DE10YT=TWEB下滑3个基点,报1.91%.

欧元区信用评级较低国家的公债涨跌互见,西班牙10年期公债收益率ES10YT=TWEB涨逾20个基点,至5.05%,意大利10年期公债收益率IT10YT=TWEB下跌7个基点,至5.63%,扭转稍早涨势.

汤森路透旗下的IFR报导称,葡萄牙试探着寻找重组债务方案的顾问,但葡萄牙政府否认了这一报导.

尽管欧洲央行在二级市场买入葡萄牙公债缓解了该国公债的一些压力,但葡萄牙公债收益率曲线越加趋平.葡萄牙10年期公债收益率PT10YT=TWEB收盘持平於13.8%,但两年期公债收益率PT2YT=TWEB略微上涨,报16.29%.(完)

--编译 于春红;审校 李军

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