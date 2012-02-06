〔纽约期市〕可可下滑咖啡表现不一,希腊救助谈判再现僵局拖累市况

路透纽约/伦敦2月6日电---原糖期货周一收高,可可期货下滑.咖啡期货则表现不一,此前希腊救助协议再度推迟,令投资者重又担心欧元区债务危机.

希腊再度推迟接受欧盟/国际货币基金会(IMF)新援助计划条款的最後期限.在同希腊政府展开谈判拉锯战的过程中,欧盟方面的耐心已经与日俱减.

包括美国和德国等国的经济数据较强,扶助原糖期货表现,但投资者预期印度等国家料增加供给带来压力.

"我们将(不得不)拭目以待希腊局势的发展."Country Hedging资深分析师Sterling Smith称.

洲际交易所(ICE)-3月原糖期货SBc1上涨0.56美分,或2.3%,报24.50美分.伦敦3月白糖期货LSUH2上涨7.40美分,或1.1%,收报每吨642.50美元.

瑞士信贷银行预计三个月和12个月的糖价将在每磅24美分.

印度各部长将在周二召开会议,讨论是否进一步增加糖出口的问题.巴基斯坦也有可能出口糖.

"目前基本面看起来仍对空方有利,若在约24.50美分的阻力位遇阻,将会是短期卖出契机."Sucden Financial分析师Thomas Kujawa称.

可可期货在小幅反弹後重拾跌势,并最终收低.此前象牙海岸公布提前预售2012/13年可可作物.

"从技术分析的角度来看,市场明显处於下跌趋势当中."瑞士信贷银行的Merath表示."不能确定目前的反弹是否能够持续."

ICE-3月可可期货CCc1收低37美元,或1.6%,报每吨2,263美元.伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-5月可可期货LCCc1下跌30英镑,或近乎2%,收报每吨1,472英镑.

5月罗布斯塔咖啡期货LRCK2下挫7美元,报每吨1,857美元,纽约3月阿拉比卡咖啡期货KCH2升2.85美分,收报每磅2.188美元.(完)