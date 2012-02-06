〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收低,市场关注美国农业部将公布的报告

路透2月6日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一收低,受美元走强及美国农业部周四公布2月作物产量及供需报告前的平仓相关获利了结打压.

欧元/美元周一扩大跌势,触及当日低位,因希腊推迟批准一项债务协议.

阿根廷天气乾旱导致的减产料将提高美国玉米出口,并使美国玉米供应量降至16年低点,较一个月前的政府预估下降6.5%,或5,500万蒲式耳.

分析师平均预估美国2011-12年玉米结转库存为7.91亿蒲式耳,低於美国农业部1月时预计的8.46亿蒲式耳.

作物分析机构Celeres周一表示,巴西2011/12年玉米总产量料为6,060万吨,低於1月初预计的6,198万吨.

CBOT-3月玉米合约CH2收低1/4美分,报每蒲式耳6.44-1/4美元.

CBOT-3月玉米合作的主要支撑位在100日移动均线切入位6.35-3/4美元,关键阻力位在200日移动均线切入位6.65-1/2美元.九日相对强弱指标(RSI)为62.

今日CBOT玉米预估成交量为254,652口.(完)