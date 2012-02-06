〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货上扬1.1%,受空头回补带动

路透芝加哥2月6日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)软红冬麦期货周一上扬1.1%,因交易商在全球谷物库存吃紧的迹象中回补空头.

对黑海地区和欧洲主要小麦种植区严寒天气的担忧也为小麦期货升势助力.

在过去一个月,对海外小麦作物生长的忧虑以及美国谷物出口需求增加的迹象提升了小麦价格.

美国农业部公布周度出口检验小麦1,450.5万蒲式耳,低於预估的1,600-2,000万蒲式耳.

路透访查的分析师预计美国农业部将公布2011/12年度美国国内小麦期末库存为8.67亿蒲式耳,较农业部1月估值8.7亿蒲式耳略低.

全球小麦期末库存预计在2.08963亿吨,1月农业部报告预估为2.1002亿吨.

指标CBOT-3月小麦期货WH2收高7-3/4美分,报每蒲式耳6.68-1/2美元.

CBOT小麦预估成交量为88,411口.(完)