〔纽约期市〕ICE期棉小幅下滑,市场等待USDA本周稍晚将公布的作物报告

路透纽约2月6日电---棉花期货近月合约周一微幅收低,分析师表示市场在盘整的同时等待本周尾段公布的两份报告.

洲际交易所(ICE)指标3月期棉CTH2下滑0.03美分,收报每磅96.31美分,盘中交投区间在95.90-97.26美分,处於上周五94.12-97.86美分的间内.

"期棉(价格水平)保持得尚可."独立期棉分析师Mike Stevens说.

交易商表示,棉花市场投资者明显在等待周四1330GMT公布的美国农业部(USDA)月度供需报告.

Stevens称,市场将拭目以待2011/12年美国棉花产量是否会降低.其他交易员则认为全球棉花消费量也会有调整.

市场还将关注美国棉花协会(NCC)公布的本年度棉花种植调查.

一份汤森路透调查显示,美国农场主料将把棉花种植面积减少约10%至近12%之间,至约1,300.2万-1,324.2万公顷.

ICE Futures数据显示,截止2月3日,棉花未平仓合约增加8.71%至182,078口.

根据汤森路透初步数据,周一成交量为逾24,400口,较30日均值高逾三分之二.(完)