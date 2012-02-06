〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收盘持坚,但脱离日内高位

标题新闻：中国国家电网计划通过在巴西发行债券为在该国的输变电工程筹资32亿里拉(10亿美元)
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路透2月6日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一收高,交易商称得益於美国现货市场持坚,预期美国大豆将销往中国和担忧南美大豆作物.
大豆合约收市远离近日高位,因3月大豆合约SH2未能升越1月3日高位12.44-3/4美元的阻力位後,交易商纷纷获利了结.
美元走坚和美国原油期货下滑令大豆市场蒙阴.
谷物分析机构Celeres将巴西2011/12年大豆产量预估调降至7,204万吨,上月预估为7,440万吨.
阿根廷一位匿名政府高官周一称,该国2011/12年大豆收成将至少为4,700万吨,玉米产量不低於2,200万吨.
咨询机构Informa Economics上周五将阿根廷2011/12年大豆产量预估从1月预测的5,100万吨下调至4,650万吨.
美国农业部(USDA)公布,截止上周美国大豆出口检疫量为3,729.2万吨,与行业预估区间2,800-3,800万吨相符.[ID:nCN8515677]
全球最大的大豆买家中国有望在本季度采购更多美国大豆,因南美持续乾旱料将导致收成减少,从而推升大豆价格至合约新高.
CBOT-3月大豆期货Sc1收升1/2美分,报每蒲式耳12.33美元.
CBOT-3月豆油合约BOc1收高0.51美分,报每磅52.16美分.CBOT-3月豆粕合约SMc1收跌1.1美元,报每短吨327.5美元.
今日CBOT预估成交量分别为大豆196,975口,豆油91,516口和豆粕68,532口.
以下为CBOT农产品期货在2000GMT价格:
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
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CBOT玉米Cc1 644.25 -0.25 0.0% -0.3%
CBOT大豆Sc1 1233.00 0.50 0.0% 2.9%
CBOT豆粕SMc1 327.50 -1.10 -0.3% 5.9%
CBOT豆油BOc1 52.16 0.51 1.0% 0.1%
CBOT小麦Wc1 668.50 7.75 1.2% 2.4%
CBOT稻米RRc1 1394.00 6.50 0.5% -4.6%
EU小麦BL2H0 222.25 5.00 2.3% 9.8%
NYMEX原油期货CLc1 97.09 -0.76 -0.8% -1.8%
道琼工业指数.DJI 12,826 -37 -0.3% 5.0%
现货金XAU= 1720.60 -5.20 -0.3% 10.0%
欧元/美元EUR= 1.3124 0.0014 0.1% 1.4%
美元指数.DXY 79.0570 0.1330 0.2% -1.4%
波罗的海
干散货指数.BADI 648 1 0.2% -62.7%
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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均为美分/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)
欲浏览谷物市场详情,请点选[GRA-DRV-CMN]
--编译 肖群英;审校 于春红
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银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
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