〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收盘持坚,但脱离日内高位

谷物分析机构Celeres将巴西2011/12年大豆产量预估调降至7,204万吨,上月预估为7,440万吨.

咨询机构Informa Economics上周五将阿根廷2011/12年大豆产量预估从1月预测的5,100万吨下调至4,650万吨.

美国农业部(USDA)公布,截止上周美国大豆出口检疫量为3,729.2万吨,与行业预估区间2,800-3,800万吨相符.[ID:nCN8515677]

全球最大的大豆买家中国有望在本季度采购更多美国大豆,因南美持续乾旱料将导致收成减少,从而推升大豆价格至合约新高.

CBOT-3月大豆期货Sc1收升1/2美分,报每蒲式耳12.33美元.

CBOT-3月豆油合约BOc1收高0.51美分,报每磅52.16美分.CBOT-3月豆粕合约SMc1收跌1.1美元,报每短吨327.5美元.

CBOT玉米Cc1 644.25 -0.25 0.0% -0.3%

CBOT大豆Sc1 1233.00 0.50 0.0% 2.9%

CBOT豆粕SMc1 327.50 -1.10 -0.3% 5.9%

CBOT豆油BOc1 52.16 0.51 1.0% 0.1%

CBOT小麦Wc1 668.50 7.75 1.2% 2.4%

CBOT稻米RRc1 1394.00 6.50 0.5% -4.6%

NYMEX原油期货CLc1 97.09 -0.76 -0.8% -1.8%

道琼工业指数.DJI 12,826 -37 -0.3% 5.0%

* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均为美分/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)