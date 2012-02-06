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亚洲 | 2012年 2月 7日 星期二 05:15 BJT

〔美国股市〕ADR收低,搜狐和百度等中国企业ADR领跌

路透纽约2月6日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周一收低,中国企业ADR领跌,其中包括门户网站搜狐(SOHU.O)和网络业领军企业百度(BIDU.O).

搜狐预计第一季较为疲弱,受广告减少和视频内容支出上升打压.该股暴跌15.29%,报53.41美元.

百度下挫2.35%,报131.37美元,新浪(SINA.O)大跌6.56%,至70.08美元.

中国其他大跌ADR中,中国电信(CHA.N)重挫5.07%,至55.59美元,中石化(SNP.N)下挫2.93%,至121.29美元,中国联通(CHU.N)大跌5.61%,报17.47美元.

欧洲银行股亦下跌,因市场越加担心希腊出现债务违约.

德意志银行(DB.N)下滑1.77%,至44.19美元,瑞信(CS.N)跌1.75%,至27.47美元,巴克莱(BCS.N)下挫2.38%,至14.74美元.

纽约梅隆银行的ADR指数.BKADR跌0.32%.标普500指数.SPX下滑0.04%.

纽约梅隆银行的欧洲ADR指数.BKEUR下挫0.30%.纽约梅隆银行的亚洲ADR指数.BKAS回落0.41%.纽约梅隆银行的拉丁美洲企业ADR指数.BKLA下跌0.19%.(完)

--编译 于春红;审校 李军

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