〔美国股市〕ADR收低,搜狐和百度等中国企业ADR领跌

欧洲股市：受企业季报推动收涨，银行股触及三周高位
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
路透纽约2月6日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周一收低,中国企业ADR领跌,其中包括门户网站搜狐(SOHU.O)和网络业领军企业百度(BIDU.O).
搜狐预计第一季较为疲弱,受广告减少和视频内容支出上升打压.该股暴跌15.29%,报53.41美元.
百度下挫2.35%,报131.37美元,新浪(SINA.O)大跌6.56%,至70.08美元.
中国其他大跌ADR中,中国电信(CHA.N)重挫5.07%,至55.59美元,中石化(SNP.N)下挫2.93%,至121.29美元,中国联通(CHU.N)大跌5.61%,报17.47美元.
欧洲银行股亦下跌,因市场越加担心希腊出现债务违约.
德意志银行(DB.N)下滑1.77%,至44.19美元,瑞信(CS.N)跌1.75%,至27.47美元,巴克莱(BCS.N)下挫2.38%,至14.74美元.
纽约梅隆银行的ADR指数.BKADR跌0.32%.标普500指数.SPX下滑0.04%.
纽约梅隆银行的欧洲ADR指数.BKEUR下挫0.30%.纽约梅隆银行的亚洲ADR指数.BKAS回落0.41%.纽约梅隆银行的拉丁美洲企业ADR指数.BKLA下跌0.19%.(完)
--编译 于春红;审校 李军
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银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
路透2月15日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 347.0 12 345.0 27 * 3月 346.8 30 343.0 9 * 4月 338.9 130 334.6 150 * 5月 333.3 402 329.6 121 * 6月 324.0 1222 320.7 309 * 7月 319.7 6853 317.0 1377 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣
一些行业人士预计未来几周将浮现偏多策略操作，主因3月及4月左右供给基本面趋紧，380-cst燃料油3月掉期未平仓合约窜升，以及一些交易商用来存放及运送大量油品的租船活动增加。