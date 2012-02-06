〔美国股市〕在连续五周上涨後微幅收低,受欧洲忧虑拖累

* 美股在五周连涨後下跌,欧洲仍是关注焦点

* 标普500指数已公布业绩的公司中有60%业绩胜预期

* 美光执行长去世後股价走低

* 道指收跌0.1%,标普500指数持平,Nasdaq指数小跌0.1%

路透纽约2月6日电---美国股市周一在五周连涨後小幅收低,因对欧洲和企业盈利的疑虑挥之不去,盖过了投资者日益浓厚的对经济增长的乐观情绪.

今年以来标准普尔500指数累计上涨约7%,得益於美国一系列经济数据超越预期,上周五公布的强劲就业报告令其他数据更是相形见绌.

但股市上涨幅度较大且来势迅猛,令一些投资者离场观望.标准普尔500指数处於去年7月以来未见水平,且对欧洲情势和公司业绩的忧虑挥之不去,令一些投资者怀疑美股是否拥有後续上涨空间.

截止周一上午,已有290家标准普尔500指数公司披露季度财报,60%的公司公布获利超越预期,但低於最近几个季度财报季节达到的水平.

"与前几季相若,公司股票上涨并不令人意外,这可能意味着股票慢慢获得短暂追捧,"BMO Asset Management总裁暨首席投资官Tommy Huie称."这意味着,假若欧洲消息面不错,标准普尔500指数有望逼近1,400点."

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道琼工业指数.DJI收跌17.10点,或0.13%,至12,845.13点;标准普尔500指数.SPX微跌0.57点,或0.04%,至1,344.33点.Nasdaq指数.IXIC下跌3.67点,或0.13%,至2,901.99点.