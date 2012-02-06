《日本重要政经日程》--2月7日

欧洲股市：受企业季报推动收涨，银行股触及三周高位
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
(除特别说明外,均为GMT时间)
2月6日
2350 - 日本1月底外汇储备.
2月7日
-- - 日本内阁会议,会後财务大臣安住淳召开记者会.
0120 - 标售六个月期折扣债券.
0130 - 标售增强流动性公债.
0220 - 日本首相野田佳彦发表讲话.
0500 - 12月领先指标.
企业消息:
0600 - 丰田汽车(7203.T)公布第三季业绩.
0600 - 出光兴产(5019.T)公布第三季业绩.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 王丽鑫;审校 王冠中
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银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
路透2月15日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 347.0 12 345.0 27 * 3月 346.8 30 343.0 9 * 4月 338.9 130 334.6 150 * 5月 333.3 402 329.6 121 * 6月 324.0 1222 320.7 309 * 7月 319.7 6853 317.0 1377 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣
一些行业人士预计未来几周将浮现偏多策略操作，主因3月及4月左右供给基本面趋紧，380-cst燃料油3月掉期未平仓合约窜升，以及一些交易商用来存放及运送大量油品的租船活动增加。