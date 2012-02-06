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亚洲 | 2012年 2月 7日 星期二 06:23 BJT

《日本重要政经日程》--2月7日

(除特别说明外,均为GMT时间)

2月6日

2350 - 日本1月底外汇储备.

2月7日

-- - 日本内阁会议,会後财务大臣安住淳召开记者会.

0120 - 标售六个月期折扣债券.

0130 - 标售增强流动性公债.

0220 - 日本首相野田佳彦发表讲话.

0500 - 12月领先指标.

企业消息:

0600 - 丰田汽车(7203.T)公布第三季业绩.

0600 - 出光兴产(5019.T)公布第三季业绩.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 王丽鑫;审校 王冠中

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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