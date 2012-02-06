〔美国债市〕华尔街重陷守势推高美债价格,受欧债危机隐忧影响

* 希腊再次错失最後期限,引发对无序违约的忧虑

* 美联储购入18.13亿美元2036-2041年到期公债

* 若美联储需要扩大购买规模,应购买更多美国公债--布拉德

路透纽约2月6日电---美国公债价格周一在清淡交投中走高,对希腊换债结果及欧洲领导人解决主权债务危机能力的隐忧令一些买家重回债市.

希腊再次错过期限,未能就国际金主提出的严苛条款达成一致,以换取该国亟需的援金.

若无法达成协议确保1,300亿欧元(1,700亿美元)援金,就有可能令这个负债累累的国家无序违约,并危及其在欧元区的未来.

与此同时,新一届总统选举前进行的民意调查显示,法国总统萨科齐(Nicolas Sarkozy)落後于法国社会党领袖奥朗德(Francois Hollande).这令市场人士担心,萨科齐可能被一名不太愿意参与救援欧元区二线国家的领导人所取代.

"民意调查中萨科齐并未领先--这是我最担心的事情,"大和证券驻纽约的交易员Raymond Remy表示,并称如果奥朗德取代萨科齐,"形势会很不一样."