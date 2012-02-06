更正:《欧洲金融焦点》希腊再次延後救助协商,梅克尔称事不宜迟

标题新闻：中国国家电网计划通过在巴西发行债券为在该国的输变电工程筹资32亿里拉(10亿美元)
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(更正:因译文有误,内文第一段应为"德国总理"梅克尔,非"德国财长".)
* 希腊领导人谈判受阻於薪资和支出削减
* 梅克尔称事不宜迟
* 消息人士称救助协商再延迟一天
* 梅克尔和萨科齐希望建立利息托管帐户
* 工会要举行24小时罢工,反对采取更多撙节举措
路透雅典/巴黎2月6日电---德国总理梅克尔周一要求希腊就接受严格的条款迅速做出决定,以获得欧盟/国际货币基金组织(IMF)的新援助资金,但希腊领导人则决定将时间再推迟一天.
若不能达成协议获得1,300亿欧元(1,700亿美元)救助,则可能令希腊陷入无序违约,并威胁到其在欧元区的未来.这些救助资金多数将由德国提供.
梅克尔在巴黎发表讲话时表示,欧元区领导人感到恼火,因为在希腊看似没完没了的争论中,仍不能明确决定接受金主提出的撙节举措和改革条件.
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路透伦敦2月15日 - 铜价周三上涨，因美国经济显现乐观迹象，且旨在中止智利一主要铜矿罢工的谈判遭延后；镍价上涨，因菲律宾的供应受扰。