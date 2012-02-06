更正:《欧洲金融焦点》希腊再次延後救助协商,梅克尔称事不宜迟

(更正:因译文有误,内文第一段应为"德国总理"梅克尔,非"德国财长".)

* 希腊领导人谈判受阻於薪资和支出削减

* 梅克尔称事不宜迟

* 消息人士称救助协商再延迟一天

* 梅克尔和萨科齐希望建立利息托管帐户

* 工会要举行24小时罢工,反对采取更多撙节举措

路透雅典/巴黎2月6日电---德国总理梅克尔周一要求希腊就接受严格的条款迅速做出决定,以获得欧盟/国际货币基金组织(IMF)的新援助资金,但希腊领导人则决定将时间再推迟一天.

若不能达成协议获得1,300亿欧元(1,700亿美元)救助,则可能令希腊陷入无序违约,并威胁到其在欧元区的未来.这些救助资金多数将由德国提供.