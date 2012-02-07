更正:《欧洲金融焦点》希腊再次延後救助协商,梅克尔称事不宜迟

(更正:因译文有误,内文倒数第四段应改为"145亿欧元债务",非"145亿美元)

* 希腊领导人谈判受阻於薪资和支出削减

* 梅克尔称事不宜迟

* 消息人士称救助协商再延迟一天

* 梅克尔和萨科齐希望建立利息托管帐户

* 工会要举行24小时罢工,反对采取更多撙节举措

记者 Lefteris Papadimas/Daniel Flynn 编译 李爽/李婷仪/郑茵

路透雅典/巴黎2月6日电---德国总理梅克尔周一要求希腊就接受严格的条款迅速做出决定,以获得欧盟/国际货币基金组织(IMF)的新援助资金,但希腊领导人则决定将时间再推迟一天.

若不能达成协议获得1,300亿欧元(1,700亿美元)救助,则可能令希腊陷入无序违约,并威胁到其在欧元区的未来.这些救助资金多数将由德国提供.

梅克尔在巴黎发表讲话时表示,欧元区领导人感到恼火,因为在希腊看似没完没了的争论中,仍不能明确决定接受金主提出的撙节举措和改革条件.

"我真的无法理解再多几天有甚麽帮助.时间是非常重要的,整个欧元区正处於险境,"她在与法国总统萨科齐召开记者会时说.

不过希腊联合政府的三党领袖显然希望至少能再多一天的时间.

希腊总理帕帕季莫斯办公室表示,保守党及社会党、极右党派的领袖们原定在周一举行的会议已延至周二.

梅克尔谈话後不久发布的声明稿并未说明推迟的原因,仅称帕帕季莫斯将在周一稍晚时再与国际三方借款机构--欧盟、欧洲央行及国际货币基金会(IMF)进行讨论.

希腊各党派领袖正为4月大选做准备.他们不愿意接受另一项极不受欢迎的方案,包括减薪、减少退休金、裁员及更严苛的课税.

**耐心渐失**

梅克尔清楚表明她对这项不仅对希腊,对整体欧元区也有影响的协议已经耐心渐失.欧元区担心希腊若出现违约将冲击西班牙和意大利等更大的经济体.

最新的不信任讯号是,梅克尔表示她与萨科齐同意,希腊应将收入存到一个特别委托保管帐户以支应未来的利息支出,确保债权人可以稳定获得偿付.

"我们希望希腊继续留在欧元区,"她说.但她补充道,"我想再次说清楚,如果不实施三方金主的提议,可能就不会达成协议.形势很明显...需要迅速采取行动."

"这关系到整个欧元区,"梅克尔补充称.德国是欧洲主要出资人.而这种紧迫感在希腊似乎有所缓和.

对於这样的事态进展,希腊人的愤怒之情一如既往,同时又对撤出欧元区的後果感到担忧.

"我们必须留在欧元区,但我希望政治领袖们付出代价,我希望他们也感受到撙节举措的影响,"65岁的公共部门退休人士Chryssa Karatza说.

公共行政管理部门部长Dimitris Reppas表示,三方金主希望到今年年底前在公共部门裁员15,000人,作为其2015年底前裁员15万人计划的一部分.

泛希腊社会主义运动(PASOK)认为德国要为希腊今天的处境负很大一部分责任.

"今天的问题是由於德国将自己的政策强加给欧元区,"该党发言人Panos Beglitis对Real FM电台表示."没有人倾听我们的声音,我们孤立无援."

布鲁塞尔方面,欧盟为国际贷款方要求希腊削减最低工资的要求辩护.

欧盟执委会发言人Amadeu Altafaj称,希腊人最低薪资平均为每月871欧元,比没有接受欧盟/IMF援助的西班牙的748欧元还高,而受到援助的葡萄牙仅为566欧元.

一位政府官员表示,在欧元集团下一次财长会议之前,希腊全体各方必须就第二次纾困计划与国际贷款人达成一致.

欧元集团会议尚未确定召开时间,欧盟执委会发言人称,只有当希腊对协议作出承诺,会议才会举行.

欧盟官员表示,必须在2月15日之前就整体计划与希腊达成一致,并获得欧元区、欧洲央行和IMF的批准,这样才能赶在3月20日债务到期之前及时完成有关债务互换的复杂法律程序.在一些欧元区国家,包括德国和芬兰,增加纾困规模还需要得到议会的批准.

PASOK、保守的新民主党以及极右的LAOS党的领袖们仍然必须对未解决的问题达成协议.

这些问题包括劳动市场改革和提振国内银行.希腊需要在3月中之前取得纾困金,才能偿付大笔负债,但希腊落实改革不力已经惹恼了欧盟.

**筋疲力尽**

希腊已陷入第五年衰退,加上为取得第一次纾困金而实施一波又一波的撙节措施,希腊人已经筋疲力尽.

由於警觉到可能会遭逢更多预算删减,希腊两大工会称将在周二进行24小时罢工,抗议那些被他们视为只会让经济陷入恶性循环的政策.

希腊将在3月面临145亿欧元债务到期,没有纾困金就无力偿还,风险已达临界点.

帕帕季莫斯周日在历经五个小时的谈判之後表示,党派领袖已经同意包括减薪及其他改革在内的措施,以达成减支相当於1.5%国内生产总值(GDP).

周一出现的一丝希望是,他们在重组国内银行业资本方面取得进展.希腊银行已经因所持之希腊公债价值仅剩面额的一小部分而穷於应付.

希腊银行股.FTATBNK在下午收高11%,因市场寄望根据最新纾困方案下的债务交换协议,银行业者可能会进行资本重组而不是国有化.(完)