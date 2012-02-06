〔欧洲金融〕IMF首席经济学家认为希腊民间债权人减记幅度将"非常大"

路透华盛顿2月6日电---国际货币基金组织(IMF)首席经济学家布兰查德周一指出,看起来希腊民间债权人手中债券的"减记"幅度将会"非常大",因为其与希腊政府之间的谈判久拖不决.

"至于民间债权人,现阶段看来债务减记的幅度将会非常大,"布兰查德在卡耐基国际和平基金会举行的一次活动上表示.他并称,"不过这只是希腊需要达成目标的一半,而且是比较容易的一半,另外一半是(增强)竞争力."

布兰查德表示,希腊需要"大幅"降低公共债务水平.IMF曾指出,希腊需在2020年之前,把负债与国内生产总值(GDP)之比从目前的近160%降至120%,以推动经济走上可持续道路.

布兰查德认为,让希腊最终摆脱经济困境的唯一出路,就是该国政府降低公共债务水平,并降低劳工成本,同时获得欧洲夥伴承诺"在有需要时"提供支持.

"这些条件使得该方法仍然异常艰难而且令人不快,但起码可以一试."布兰查德指出.

他说,"比较现实的预期是,(采取这种方法)将耗费非常长的时间,而希腊在很长时间内都不能回归市场."

他表示,欧元区针对不断蔓延的金融动荡设立防火墙的进展让他印象深刻."看起来(欧元区)很有希望避免发生大灾难.我对此抱有很大期望."

布兰查德指出,欧元区危机对美国经济的影响"是否有那麽大"仍不确定.不过他补充道,IMF对美国2012年经济增长率的估值,可能比1月24日预计的1.8%更接近2%.(完)