〔加拿大汇市〕加元兑美元下跌,因希腊债务谈判未能达成协议

路透多伦多2月6日电---加元兑美元周一下跌,自上周五触及的三个月高点回落,此前希腊与欧盟有关避免大规模债务违约的谈判错过最後期限,导致市场忧虑加剧.

欧盟执委会发言人称,希腊从欧元区和国际货币基金组织(IMF)获得第二轮援助的有关谈判已经错过了最後期限,希腊政府急需做出决定.

加拿大帝国商业银行(CIBC)全球市场外汇销售主管Shane Enright表示,"在海外市场加元跟随多数货币兑美元的跌势,但在北美交易时段完全是横向波动."

Enright还称,上周公布的加拿大国内生产总值(GDP)和就业数据令人失望,国内没有消息能够持续支撑加元买盘,希腊与外界达成债务协议将或将推高加元.

加元兑美元CAD=D4收报0.9955加元,或1.0045美元,略低於周五收盘的0.9936加元,或1.0064美元.

加元周一早盘上涨,但在希腊的债务谈判未能在最後期限前敲定导致欧元大跌,并触发止损盘後,加元亦下挫.(完)

--编译 张荻;审校 王丽鑫

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