澳新经济指标预测--2月7日-2月14日****

欧洲股市：受企业季报推动收涨，银行股触及三周高位
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
路透2月7日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------2月6日当周-----------------------------------
2月7日(二)
0330 澳洲央行利率决定 2月 4.00% 4.25%
2月8日(三)
2145 新西兰HLFS失业率 第四季 +6.5% 6.6%
就业人数(较前季) +0.4% +0.2%
就业参与率 68.5% 68.4%
2月9-16日
2100 新西兰REINZ房价指数(较前月) 1月 -- -0.1%
(较上年同期) -- +3.1%
2月10日(五)
0030 澳洲央行货币政策季度声明
--------------------------------2月13日当周-----------------------------------
2月13日(一)
0030 澳洲投资房屋融资 12月 -- +1.8%
澳洲房屋融资 -- +1.4%
2145 新西兰食品价格指数 1月 -- +0.2%
2月14日(二)
2145 新西兰零售销售(较上季) 第四季 +0.8% +2.2%
(较上年同期) +5.5% +6.3%
0030 澳洲国民银行(NAB)企业信心指数 1月终值(?) -- 正3
企业状况指数 -- 正1
2月14-15日
0030 澳洲消费者信心指数(较前月) 2月 -- +2.4% (完)
--编译 梁睿雪;审校 徐文焰
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
路透2月15日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 347.0 12 345.0 27 * 3月 346.8 30 343.0 9 * 4月 338.9 130 334.6 150 * 5月 333.3 402 329.6 121 * 6月 324.0 1222 320.7 309 * 7月 319.7 6853 317.0 1377 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣
一些行业人士预计未来几周将浮现偏多策略操作，主因3月及4月左右供给基本面趋紧，380-cst燃料油3月掉期未平仓合约窜升，以及一些交易商用来存放及运送大量油品的租船活动增加。