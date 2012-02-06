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亚洲 | 2012年 2月 7日 星期二 07:15 BJT

****澳新经济指标预测--2月7日-2月14日****

路透2月7日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

--------------------------------2月6日当周-----------------------------------

2月7日(二)

0330 澳洲央行利率决定 2月 4.00% 4.25%

2月8日(三)

2145 新西兰HLFS失业率 第四季 +6.5% 6.6%

就业人数(较前季) +0.4% +0.2%

就业参与率 68.5% 68.4%

2月9-16日

2100 新西兰REINZ房价指数(较前月) 1月 -- -0.1%

(较上年同期) -- +3.1%

2月10日(五)

0030 澳洲央行货币政策季度声明

--------------------------------2月13日当周-----------------------------------

2月13日(一)

0030 澳洲投资房屋融资 12月 -- +1.8%

澳洲房屋融资 -- +1.4%

2145 新西兰食品价格指数 1月 -- +0.2%

2月14日(二)

2145 新西兰零售销售(较上季) 第四季 +0.8% +2.2%

(较上年同期) +5.5% +6.3%

0030 澳洲国民银行(NAB)企业信心指数 1月终值(?) -- 正3

企业状况指数 -- 正1

2月14-15日

0030 澳洲消费者信心指数(较前月) 2月 -- +2.4% (完)

--编译 梁睿雪;审校 徐文焰

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