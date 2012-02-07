俄罗斯须改善民主体制,但非一蹴而就--总理普京

台湾汇市：台币早盘小贬，随亚币走弱且外资小幅汇出
路透台北2月21日 - 台币兑美元周二早盘小幅走贬。交易员表示，今早亚洲货币普遍走跌，但韩元兑美元逆势走升，这使身为竞争对手的台币虽贬、但幅度有限。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科2月6日电---俄罗斯总理普京周一撰文称，俄罗斯必须给予民众更多政治权力，但是不应仓促采取外国的民主方案。下个月俄罗斯将举行总统选举，普京有望获胜。
普京的文章发表在《kommersant》日报头版，他表示知道很多俄罗斯人希望发出更强的声音。普京正面临上台12年来最强烈的民众抗议。
不过普京宣布不会有新的选举改革措施，暗示他倾向於在六年的任期里谨慎行事，并牢牢掌握政治体系，2000年普京首次当选总统後就一直控制着俄罗斯政体。
“今天的俄罗斯与21世纪初期时完全不同。很多人正变得更为富有，接受了更多教育，要求也更多了。”普京写道。
“俄罗斯更加成熟、活跃和有责任。我们需要更新民主制度，从而适应公共活动的增加。”
“真正的民主并非一蹴而就，也不能照搬外部经验。”
俄罗斯爆发抗议活动後，普京和俄罗斯总统梅德韦杰夫承诺允许更多政党存在，并恢复地区领导人选举。普京任总统期间，地区领导人均为总统提名。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透台北2月21日 - 台币兑美元周二早盘小幅走贬。交易员表示，今早亚洲货币普遍走跌，但韩元兑美元逆势走升，这使身为竞争对手的台币虽贬、但幅度有限。
该指数过去一个月持于19,500-18,800点的相对窄幅区间内，交投受到日圆走势以及市场人气围绕美国总统特朗普政策而变动的影响。
路透东京2月21日 - 消息人士称，日本东芝希望通过出售闪存芯片业务多数股权，筹资至少1万亿日圆(88亿美元)，以作为应对未来新的财务问题的缓冲。