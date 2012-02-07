俄罗斯须改善民主体制,但非一蹴而就--总理普京

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科2月6日电---俄罗斯总理普京周一撰文称，俄罗斯必须给予民众更多政治权力，但是不应仓促采取外国的民主方案。下个月俄罗斯将举行总统选举，普京有望获胜。

普京的文章发表在《kommersant》日报头版，他表示知道很多俄罗斯人希望发出更强的声音。普京正面临上台12年来最强烈的民众抗议。

不过普京宣布不会有新的选举改革措施，暗示他倾向於在六年的任期里谨慎行事，并牢牢掌握政治体系，2000年普京首次当选总统後就一直控制着俄罗斯政体。

“今天的俄罗斯与21世纪初期时完全不同。很多人正变得更为富有，接受了更多教育，要求也更多了。”普京写道。

“俄罗斯更加成熟、活跃和有责任。我们需要更新民主制度，从而适应公共活动的增加。”

“真正的民主并非一蹴而就，也不能照搬外部经验。”

俄罗斯爆发抗议活动後，普京和俄罗斯总统梅德韦杰夫承诺允许更多政党存在，并恢复地区领导人选举。普京任总统期间，地区领导人均为总统提名。（完）