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亚洲 | 2012年 2月 7日 星期二 06:49 BJT

全球外汇市场2月7日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

2月6日(一)

2350 - 日本1月外汇储备

2月7日(二)

0000 - 英国1月零售业联盟(BRC)零售销售

-- - 日本内阁会议,之後财务大臣安住淳召开记者会

0330 - 澳洲央行利率决定

0500 - 日本12月领先指标和同时指标

0745 - 法国12月贸易收支

1045 - 瑞士央行代理总裁乔丹在日内瓦发表讲话

1100 - 德国12月总工业生产

-- - 经济合作暨发展组织(OECD)发布芬兰经济调查

1210 - 欧洲金融稳定机构首席执行官雷格林在伦敦发表讲话

1245 - 美国ICSC/高盛一周连锁店销售

1355 - 美国Redbook一周连锁店销售

1500 - 美国2月IBD消费者信心指数

1500 - 美国联邦储备理事会主席贝南克在参议院预算委员会作证

1800 - 德国总理梅克尔就欧洲的未来发表演讲

2000 - 美国12月消费者信贷

2350 - 日本12月经常帐

2350 - 日本1月银行放贷

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 张荻;审校 李爽

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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