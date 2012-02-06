全球外汇市场2月7日主要消息

欧洲股市：受企业季报推动收涨，银行股触及三周高位
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
(除特别说明外,均为GMT时间)
2月6日(一)
2350 - 日本1月外汇储备
2月7日(二)
0000 - 英国1月零售业联盟(BRC)零售销售
-- - 日本内阁会议,之後财务大臣安住淳召开记者会
0330 - 澳洲央行利率决定
0500 - 日本12月领先指标和同时指标
0745 - 法国12月贸易收支
1045 - 瑞士央行代理总裁乔丹在日内瓦发表讲话
1100 - 德国12月总工业生产
-- - 经济合作暨发展组织(OECD)发布芬兰经济调查
1210 - 欧洲金融稳定机构首席执行官雷格林在伦敦发表讲话
1245 - 美国ICSC/高盛一周连锁店销售
1355 - 美国Redbook一周连锁店销售
1500 - 美国2月IBD消费者信心指数
1500 - 美国联邦储备理事会主席贝南克在参议院预算委员会作证
1800 - 德国总理梅克尔就欧洲的未来发表演讲
2000 - 美国12月消费者信贷
2350 - 日本12月经常帐
2350 - 日本1月银行放贷
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 张荻;审校 李爽
全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]
全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]
新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]
美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]
金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]
重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]
--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]
--台湾....[TW/DIARYCN]
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
路透2月15日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 347.0 12 345.0 27 * 3月 346.8 30 343.0 9 * 4月 338.9 130 334.6 150 * 5月 333.3 402 329.6 121 * 6月 324.0 1222 320.7 309 * 7月 319.7 6853 317.0 1377 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣
一些行业人士预计未来几周将浮现偏多策略操作，主因3月及4月左右供给基本面趋紧，380-cst燃料油3月掉期未平仓合约窜升，以及一些交易商用来存放及运送大量油品的租船活动增加。