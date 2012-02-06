《美债周二展望》华尔街重陷守势推高美债价格,受欧债危机隐忧影响

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容未有调整)

* 希腊再次错失最後期限,引发对无序违约的忧虑

* 美联储购入18.13亿美元2036-2041年到期公债

* 若美联储需要扩大购买规模,应购买更多美国公债--布拉德

路透纽约2月6日电---美国公债价格周一在清淡交投中走高,对希腊换债结果及欧洲领导人解决主权债务危机能力的隐忧令一些买家重回债市.

希腊再次错过期限,未能就国际金主提出的严苛条款达成一致,以换取该国亟需的援金.

若无法达成协议确保1,300亿欧元(1,700亿美元)援金,就有可能令这个负债累累的国家无序违约,并危及其在欧元区的未来.

与此同时,新一届总统选举前进行的民意调查显示,法国总统萨科齐(Nicolas Sarkozy)落後于法国社会党领袖奥朗德(Francois Hollande).这令市场人士担心,萨科齐可能被一名不太愿意参与救援欧元区二线国家的领导人所取代.

"民意调查中萨科齐并未领先--这是我最担心的事情,"大和证券驻纽约的交易员Raymond Remy表示,并称如果奥朗德取代萨科齐,"形势会很不一样."

希腊相关的避险买盘,盖过稍早交易商和投资者针对本周的季度再融资提前抛盘的影响.本周美国财政部计划标售720亿美元较长期公债.

再融资首批将为周二标售的320亿美元三年期公债,随後周三将标售240亿美元10年期公债,周四标售160亿美元30年期公债.

美国联邦储备理事会(美联储,FED)周一购债亦推升价格.交易商提前买进,对较长期公债价格构成支撑.美联储最终买进了18.1亿美元2036-2041年到期的公债.

指标10年期公债US10YT=RR价格在清淡且振荡的交投中上涨8/32,收益率(殖利率)报1.90%.30年期公债US30YT=RR价格上涨27/32,收益率跌至3.08%.

10年期和30年期收益率上周五分别上涨10个基点和12个基点,为12月末以来最大单日涨幅.

圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周一称,长时间实施超低利率可能在长期内损害美国经济.

"接近零的利率政策持续数年,可能开始扰乱经济基本面决策,这可能损害长期经济增长,"布拉德称.

布拉德称不支持联储上月维持超低利率直至2014年末的决定.他表示,若美联储确实需要买进更多债券以帮助经济,其应当购买更多公债,而非抵押支持债券(MBS).布拉德目前不是联邦公开市场委员会(FOMC)的投票委员.

有人认为就业加快增长也不会令美联储放弃新一轮大规模购买MBS,以及再维持三年超低利率.而一些经济学家对此并不太重视.

"人们怀疑美联储是否会马上调整立场,"Wunderlich Securities公债交易主管Mike Franzese称.(完)

--编译 梁睿雪/王丽鑫;审校 徐文焰/侯向明

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