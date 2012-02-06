版本:
中国
亚洲 | 2012年 2月 7日 星期二 07:12 BJT

〔东京汇市〕欧元显韧性,澳洲央行利率决议或决定澳元走势

* 市场乐观认为希腊有把握达成抒困协议

　* 希腊民众反对接受新救援方案要求的严苛条件

* 澳元尚持坚,然澳洲央行或将降息

路透悉尼2月7日电---欧元周二在亚洲早盘持稳,因市场仍乐观认为希腊最终将达成救援协议,即使该国政界领袖推迟一天决定是否接受严苛的抒困条款.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐