叙利亚示威者向中国驻利比亚大使馆投掷石块

路透的黎波里2月6日电---叙利亚和利比亚示威者周一在的黎波里向中国驻利比亚大使馆投掷石块、鸡蛋和西红柿。此前，中俄否决了联合国安理会支持阿拉伯国家敦促叙利亚总统阿萨德下台计划的决议。

宣称来自利比亚政府最高安全委员会的保安人员负责保护大使馆。大约50名抗议者挥舞着叙利亚反对派旗帜，并试图砸坏窗户，并在墙上涂鸦。

一名路透记者称，一名示威者试图强行进入，但被阻止。

就像示威者前一天在俄罗斯大使馆所为，示威者表示他们要摘下中国国旗，取而代之以叙利亚反对派旗帜和利比亚全国过渡委员会(NTC)旗帜。

一名居住在利比亚的叙利亚外派人员Ahmed Mourad表示：“所有这些都是因为霍姆斯市(Homs)所发生的事，因为中国和俄罗斯投了否决票。”

大使馆的一名保安表示，抗议人员投掷石块并试图强行闯入时，他的同事向空中开枪试图驱散人群。人群还向大使馆投掷了鸡蛋，然後在祷告时间排队祈祷。

示威者稍後递给利比亚保安一封手写信，让其转交给中国大使馆官员，他们在信中抨击中国对安理会决议草案的否决。示威者随後散去。（完）