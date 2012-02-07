修正:〔路透专访〕油砂项目在美遇冷,加拿大将重视向中国售油--加总理

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* 加拿大称必须向中国和亚洲市场出口石油

* 加总理将率1998以来规模最大的贸易代表团访问中国

* 加拿大总理将和中国国家主席、总理以及地区领导人会晤

记者 David Ljunggren 编译 张荻/王丽鑫/许娜

路透渥太华2月6日电---加拿大将会重视向中国和其他亚洲繁荣的经济体出口石油和其他商品,即便美国政府推翻先前决定,不再反对加拿大到美国的输油管道建设项目.

加拿大总理哈珀将率领一个规模为近15年来最大的贸易代表团访问中国.他临行前对路透表示,无论Keystone XL输油管道命运如何,加拿大必须重视成长中的市场.该管线拟将阿尔伯塔省的油砂输往美国德州的炼厂.

美国国务院上个月否决了Keystone项目,称没有时间进行彻底的环境评估.

哈珀对路透表示,"我认为我们必须清醒.我当然希望Keystone项目能取得进展,(但)我认为这个事件...突显一个事实,就是向美国以外的市场出售产品,符合加拿大的国家利益."

"而且我认为,即使美国改变决定也不能改变这个基本事实.因此我认为,找到向全球最大的成长中市场出售商品的方法至关重要,这些市场就位於亚洲."

华府否决TransCanada Corp(TRP.TO)的Keystone项目,令加拿大深感失望.美国明年之前不大可能再次考虑该项目.目前,加拿大是美国最大的能源供应国,美国是加拿大最大的贸易夥伴.

加拿大油砂是全球第三大原油储备地,储量为1,700亿桶.加拿大向更大市场出口将是哈珀访华的重点,五名加拿大内阁部长和大企业总裁将会随行.

中国已经明确表示,愿意进口加拿大石油.

中国目前没有进口加拿大原油.Enbridge Inc (ENB.TO)希望修建一条从阿尔伯塔省延伸到太平洋的输油管道,但获批及修建可能需要数年时间.

中国国际油企立足长远,自2005年以来对加拿大能源行业承诺投资或已经投资逾110亿加元(111亿美元).

**高层会面**

哈珀访华期间将会见中国国家主席胡锦涛和总理温家宝,以及重庆市委书记薄熙来和广东省委书记汪洋这两位重要地方领导.

加拿大代表团将於周二抵达北京.此次代表团规模为1998年以来最大,包括壳牌加拿大公司(RDSa.L)、Enbridge、Canadian Oil SandsCOS.TO、铀生产商Cameco Corp(CCO.TO)和矿业公司Teck Resources LtdTCKb.TO的高管.

此外,飞机和火车制造商庞巴迪(BBDb.TO)、加拿大航空ACa.TO、埃尔拉多黄金公司(ELD.TO)、SNC-Lavalin Group Inc(SNC.TO)、Canfor Corp (CFP.TO)和West Fraser Timber Co Ltd (WFT.TO)等其它公司高管也在此列.

此代表团规模也是哈珀所在保守党对华立场转向友好的又一迹象.

加拿大2010年对华出口达132亿加元,进口总计445亿加元.而当年加拿大与美国的双边贸易额为略低於5,570亿加元.

哈珀指出,美国和欧洲出现问题是该国重视亚洲中期增长潜能的原因之一.

"这并不意味着我们将抛弃发达国家......但我认为所有专家都会赞同全球经济成长最快的地区将是亚洲的观点,我们希望确保自己能从中分一杯羹,"他称.

对於中国将同意向多伦多动物园出借两只熊猫的报导,哈珀的发言人拒绝置评.(完)