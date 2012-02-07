〔中国金融〕财政部要求新增地方债收入优先用於保障性安居工程

财政部网站刊登的该通知还指出,个人住房房产税徵收试点地区取得的房产税收入专项用於保障性安居工程;各地可从国有资本经营预算中安排部分资金用於支持国有企业棚户区改造;从城市维护建设税等收入中安排资金用於保障性安居工程小区外配套基础设施建设.同时,各地要落实相关税费优惠政策,努力降低保障性安居工程成本.