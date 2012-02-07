〔中国金融〕财政部要求新增地方债收入优先用於保障性安居工程

台湾汇市：台币早盘小贬，随亚币走弱且外资小幅汇出
路透台北2月21日 - 台币兑美元周二早盘小幅走贬。交易员表示，今早亚洲货币普遍走跌，但韩元兑美元逆势走升，这使身为竞争对手的台币虽贬、但幅度有限。
路透上海2月7日电---中国财政部近日下发通知要求,要拓宽资金来源渠道,加大保障性安居工程投入力度,其中包括2012年增加的地方政府债券收入优先用於保障性安居工程.
财政部网站刊登的该通知还指出,个人住房房产税徵收试点地区取得的房产税收入专项用於保障性安居工程;各地可从国有资本经营预算中安排部分资金用於支持国有企业棚户区改造;从城市维护建设税等收入中安排资金用於保障性安居工程小区外配套基础设施建设.同时,各地要落实相关税费优惠政策,努力降低保障性安居工程成本.
通知要求,各地要拓宽资金来源渠道,加大保障性安居工程投入力度,确保不留资金缺口.各级财政部门要根据2012年住房保障任务,测算需要政府出资数额,按照规定渠道落实资金.
通知并称,各地要创新财政支持方式,引导社会资金投资保障性安居工程.各级财政部门要积极支持成立专门企业负责建设、运营、管理公共租赁住房等保障性住房.引导企业通过银行贷款、发行企业债券、吸收社会投资等筹集建设资金;通过投资补助、贷款贴息等方式,支持现有企业进行公共租赁住房等保障性住房建设、运营和管理;各地对商业银行发放的公共租赁住房建设贷款可按规定予以贴息,贴息期限不超过15年.
中国住房和城乡建设部部长姜伟新此前表示,今年新开工建设保障性住房和棚户区改造住房700万套以上,基本建成500万套以上,竣工量要高於去年.中国已提出自2011年起五年内新建保障性住房3,600万套的计划.(完)
--发稿 林琦; 审校 张喜良
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