《中国报摘》--金融时报2月7日

欧洲股市：受企业季报推动收涨，银行股触及三周高位
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
* 头版头条:
--加强银行业服务实体经济系列报导称,应加快信贷调整步伐,加大对薄弱领域的金融支持.
* 其他:
--财政部要求做好今年保障性安居工程财政资金安排,各地要拓宽资金来源渠道,确保不留资金缺口.
--财政部和证监会联合发文,对证券资格会计师事务所申请条件做出调整,业务收入和人员资质要求均有所提高.
--商务部近日发布《关於'十二五'时期促进零售业发展的指导意见》,预计'十二五'(2011-2015年)时期,中国商品零售规模保持稳定较快增长,社会消费品零售总额年均增长15%,零售业增加值年均增长15%.
--2011年郑州新建商品住宅销售价格同比累计涨幅为6.35%,低於该市GDP增幅13%和城镇居民人均可支配收入增幅14%,房价控制目标完成.(完)
--整理 沈燕; 审校 杨淑祯
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
路透2月15日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 347.0 12 345.0 27 * 3月 346.8 30 343.0 9 * 4月 338.9 130 334.6 150 * 5月 333.3 402 329.6 121 * 6月 324.0 1222 320.7 309 * 7月 319.7 6853 317.0 1377 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣
一些行业人士预计未来几周将浮现偏多策略操作，主因3月及4月左右供给基本面趋紧，380-cst燃料油3月掉期未平仓合约窜升，以及一些交易商用来存放及运送大量油品的租船活动增加。