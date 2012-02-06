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亚洲 | 2012年 2月 7日 星期二 07:31 BJT

《中国报摘》--金融时报2月7日

* 头版头条:

--加强银行业服务实体经济系列报导称,应加快信贷调整步伐,加大对薄弱领域的金融支持.

* 其他:

--财政部要求做好今年保障性安居工程财政资金安排,各地要拓宽资金来源渠道,确保不留资金缺口.

--财政部和证监会联合发文,对证券资格会计师事务所申请条件做出调整,业务收入和人员资质要求均有所提高.

--商务部近日发布《关於'十二五'时期促进零售业发展的指导意见》,预计'十二五'(2011-2015年)时期,中国商品零售规模保持稳定较快增长,社会消费品零售总额年均增长15%,零售业增加值年均增长15%.

--2011年郑州新建商品住宅销售价格同比累计涨幅为6.35%,低於该市GDP增幅13%和城镇居民人均可支配收入增幅14%,房价控制目标完成.(完)

--整理 沈燕; 审校 杨淑祯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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