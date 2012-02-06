日韩经济指标预测--2月7日-2月14日****

欧洲股市：受企业季报推动收涨，银行股触及三周高位
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
路透2月7日---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------2月6日当周----------------------------------
2月7日(二)
0500 日本领先指标(较上月) 12月 -- +0.9
同时指标(较上月) -- -1.1
2350 日本银行放贷(较上年同期) 1月 -- +0.4%
2350 日本未经调整经常帐盈余(较上年同期) 12月 -71.9% -85.5%
(亿日圆) 3,369 1,385
2月8日(三)
0300 韩国L货供额(较上年同期) 12月 -- +8.9%
0500 日本服务业景气判断指数 1月 -- 47.0
2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月) 1月 -- +0.2%
(较上年同期) -- +4.3%
2350 日本机械订单(较上月) 12月 -5.0% +14.8%
(较上年同期) +8.8% +12.5%
2月9日(四)
0100 韩国央行利率决定 2月 -- 3.25%
0500 日本消费者信心指数 1月 -- 38.9
2350 日本国内企业物价指数(较前月) 1月 +0.1% +0.1%
(较上年同期) +0.8% +1.3%
2月10日(五)
无重要指标公布.
--------------------------------2月13日当周----------------------------------
2月12日(日)
2350 日本国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季 -0.3% +1.4%
环比年率 第四季 -1.4% +5.6%
2月13日(一)
1500 日本央行利率决定 2月 -- 0.10%
2月14日(二)
0430 日本工业产出修正值(较上月) 12月 -- +4.0%
0430 日本产能利用率(较上月) 12月 -- -2.9%
2100 韩国出口物价 1月 -- +2.5%
进口物价 -- +7.1%
2300 韩国失业率 1月 -- 3.1% (完)
--编译 孙茉莉;审校 张荻
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
路透2月15日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 347.0 12 345.0 27 * 3月 346.8 30 343.0 9 * 4月 338.9 130 334.6 150 * 5月 333.3 402 329.6 121 * 6月 324.0 1222 320.7 309 * 7月 319.7 6853 317.0 1377 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣
一些行业人士预计未来几周将浮现偏多策略操作，主因3月及4月左右供给基本面趋紧，380-cst燃料油3月掉期未平仓合约窜升，以及一些交易商用来存放及运送大量油品的租船活动增加。